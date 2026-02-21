English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Youth Congress Protest: ആരോ​ഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്; വാതിലിൽ റീത്ത് വെച്ചു, സംഘർഷം

Youth Congress Protest: ആരോ​ഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്; വാതിലിൽ റീത്ത് വെച്ചു, സംഘർഷം

പോലീസിനെ മറികടന്നാണ് യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോ​ഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ റീത്ത് വച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 21, 2026, 09:36 AM IST
  • ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നില്‍ റീത്ത് വച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്.
  • രാവിലെ 8 മണിയോടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്.

Read Also

  1. Vandanam Medical College: മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാംവിധം അനാസ്ഥ; വണ്ടാനം ചികിത്സാപ്പിഴവിൽ ഡോ. ലളിതാംബിക പ്രതി, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Trending Photos

Shani-Budh Yuti 2026: ശനി-ബുധ സംയോഗം; ഭാഗ്യം പടിവാതിൽക്കൽ, ഇവർക്ക് കൈവരും സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും, ഒപ്പം വൻ ധനനേട്ടം!
6
Astrology malayalam
Shani-Budh Yuti 2026: ശനി-ബുധ സംയോഗം; ഭാഗ്യം പടിവാതിൽക്കൽ, ഇവർക്ക് കൈവരും സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും, ഒപ്പം വൻ ധനനേട്ടം!
Sobha Surendran: ശോഭ വന്നാല്‍ വോട്ട് കൂടും! ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ &#039;കാത്ത്&#039; ആറ് മണ്ഡലങ്ങളെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്... ക്രൗഡ് പുള്ളര്‍ നേതാവിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ
9
Sobha Surendran
Sobha Surendran: ശോഭ വന്നാല്‍ വോട്ട് കൂടും! ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ 'കാത്ത്' ആറ് മണ്ഡലങ്ങളെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്... ക്രൗഡ് പുള്ളര്‍ നേതാവിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരം​ഗത്ത് നേട്ടം, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരം​ഗത്ത് നേട്ടം, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Youth Congress Protest: ആരോ​ഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്; വാതിലിൽ റീത്ത് വെച്ചു, സംഘർഷം

തിരുവനന്തപുരം: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാ പിഴവിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ്. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നില്‍ റീത്ത് വച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. രാവിലെ 8 മണിയോടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസിനെ മറികടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറിയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീടിന്‍റെ വാതിലില്‍ റീത്ത് വെക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പോലീസുകാര്‍ റീത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി. 

Add Zee News as a Preferred Source

സംഭവ സമയത്ത് മൂന്ന് പോലീസുകാര്‍ മാത്രമാണ് മന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നില്‍ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രതിഷേധം നടന്ന് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് കൂടുതൽ പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തുന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നതിനിടെ സംഘർഷമുണ്ടായി. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. തുടർന്ന് ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിന് ശേഷം പോലീസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ പിരിച്ച് വിട്ടു.

Also Read: Vandanam medical college: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ്; കർശന നടപടി, ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനും സസ്പെൻഷൻ

അതേസമയം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ പിഴവ് സംഭവിച്ചതിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. ലളിതാംബികയെ മാത്രം പ്രതി ചേർത്താണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഡോ ഷാഹിദയാണ്. എന്നാൽ എഫ്ഐആറിൽ ഇവരുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ പേരുകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് ആണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജീവനും വ്യക്തിസുരക്ഷയ്ക്കും അപകടകരമാം വിധം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് എഫ്ഐആർ‌ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.  ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ ജെ ഷാഹിദയെയും നഴ്സ് പി എസ് ധന്യയെയും സസ്പെൻഡും ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Health Minister Veena GeorgeVandanam Medical College HospitalKerala Youth Congressആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി

Trending News