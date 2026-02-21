തിരുവനന്തപുരം: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാ പിഴവിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്ജിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നില് റീത്ത് വച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. രാവിലെ 8 മണിയോടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസിനെ മറികടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറിയ പ്രവര്ത്തകര് വീടിന്റെ വാതിലില് റീത്ത് വെക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പോലീസുകാര് റീത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി.
സംഭവ സമയത്ത് മൂന്ന് പോലീസുകാര് മാത്രമാണ് മന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നില് സുരക്ഷയ്ക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രതിഷേധം നടന്ന് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് കൂടുതൽ പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തുന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നതിനിടെ സംഘർഷമുണ്ടായി. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ കൊണ്ടുപോകാന് സമ്മതിക്കാതെ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. തുടർന്ന് ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിന് ശേഷം പോലീസ് പ്രവര്ത്തകരെ പിരിച്ച് വിട്ടു.
Also Read: Vandanam medical college: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ്; കർശന നടപടി, ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനും സസ്പെൻഷൻ
അതേസമയം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ പിഴവ് സംഭവിച്ചതിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. ലളിതാംബികയെ മാത്രം പ്രതി ചേർത്താണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഡോ ഷാഹിദയാണ്. എന്നാൽ എഫ്ഐആറിൽ ഇവരുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ പേരുകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് ആണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജീവനും വ്യക്തിസുരക്ഷയ്ക്കും അപകടകരമാം വിധം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ ജെ ഷാഹിദയെയും നഴ്സ് പി എസ് ധന്യയെയും സസ്പെൻഡും ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.