Death News: ആലപ്പുഴയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ആലപ്പുഴ: റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഹരിപ്പാട് വെള്ളാന ജംഗ്ഷന് സമീപം റെയിൽവേ ട്രാക്കിലെ ബോക്സിനോട് ചേർന്നാണ് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആലപ്പുഴ പിലാപ്പുഴ പാട്ടുകാരൻ പറമ്പിൽ അനിലിന്റെയും സുഷമയുടെയും മകൻ അഖിലാണ്(ബാലു-26) മരിച്ചത്. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
റെയിൽവേയുടെ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ട്രാക്കിൽ വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് സമീപവാസികൾ എത്തിയപ്പോൾ അഖിൽ താഴെ വീണു കിടക്കുന്നതാണ് കാണാനായത്. അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. രേഷ്മയാണ് അഖിലിൻ്റെ ഭാര്യ. ഇവർ അഖിലവ് എന്ന മകനുമുണ്ട്.
