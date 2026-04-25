Sunburn in Kerala: കോഴിക്കോട് യുവാവിന് സൂര്യതാപമേറ്റു, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹരിതകർമ സേനാംഗത്തിനും

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 25, 2026, 04:43 PM IST
  • കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പന്നിക്കോട് കാരാളിപ്പറമ്പിൽ യുവാവിന് സൂര്യാതപമേറ്റു.
  • തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ ഹരിതകർമ സേനാംഗത്തിനും സൂര്യാതപമേറ്റു.
  • പഴയകുന്നുമ്മൽ പഞ്ചായത്തിലെ ലതികയ്ക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്

14
കേരളം വേനലിൽ ചുട്ടുപ്പൊള്ളുമ്പോൾ സൂര്യതാപമേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പന്നിക്കോട് കാരാളിപ്പറമ്പിൽ യുവാവിന് സൂര്യാതപമേറ്റു. കാരാളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ആര്യംപറമ്പത്ത് അബ്ദുൽ ജലീലിനാണ് ഇന്ന് സൂര്യതാപമേറ്റത്. രണ്ട് കൈകളിലും കാലിലും പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചെറുവാടി ഭാഗത്തേക്ക് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ചെറുവാടി വയലിന്റെ ഭാഗത്തു വെച്ചാണ് യുവാവിന് പൊള്ളലേറ്റത്. ചെറുവാടി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ ഹരിതകർമ സേനാംഗത്തിനും സൂര്യാതപമേറ്റു. പഴയകുന്നുമ്മൽ പഞ്ചായത്തിലെ ലതികയ്ക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. ടൗണിലെ കടകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ 12 മണിക്കാണ് പൊള്ളലേൽക്കുന്നത്. കയ്യിലും കഴുത്തിലും കാലിലും പൊള്ളലേറ്റു. 

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് അസഹനീയമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി. താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കർശന മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നേക്കും. മറ്റ് ജില്ലകളിലും സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോക്ഡൗണിന് സമാനമായ ജാഗ്രത പകൽ സമയങ്ങളിൽ പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. 

