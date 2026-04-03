Payyoli News: ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയറി സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിന് ഷോക്കേറ്റു; സംഭവം പയ്യോളിയിൽ

പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സിനാൻ നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 3, 2026, 02:33 PM IST
  • നിർത്തിയിട്ട ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയറി സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിന് ഷോക്കേറ്റു
  • ഷോക്കേറ്റത് പയ്യോളി സ്വദേശി സിനാന് ആണ്

Read Also

  1. Odisha Train Accident: 43 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി; നിരവധി ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടു- മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

Trending Photos

Today&#039;s horoscope: കർക്കിടകം രാശിക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം, ചിങ്ങം രാശിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's horoscope: കർക്കിടകം രാശിക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം, ചിങ്ങം രാശിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
VD Satheesan Astro Prediction: വിഡി സതീശന് ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! എതിരാളികളെ ബുദ്ധിപരമായി നേരിടും; ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
5
VD Satheesan
VD Satheesan Astro Prediction: വിഡി സതീശന് ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! എതിരാളികളെ ബുദ്ധിപരമായി നേരിടും; ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
Vishu Phalam 2026 Horoscope: വിഷുക്കാലം ഈ നാളുകാർക്ക് ഭാ​ഗ്യകാലം; ഉയർച്ചയുടെ നാളുകൾ, ഏപ്രിൽ മാസഫലം
12
Vishu Phalam
Vishu Phalam 2026 Horoscope: വിഷുക്കാലം ഈ നാളുകാർക്ക് ഭാ​ഗ്യകാലം; ഉയർച്ചയുടെ നാളുകൾ, ഏപ്രിൽ മാസഫലം
കോഴിക്കോട്: നിർത്തിയിട്ട ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയറി സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിന് ഷോക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്.  ഷോക്കേറ്റത് പയ്യോളി സ്വദേശി സിനാന് ആണ്. 

Also Read: വർക്കലയിൽ യുവാക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടയടി; എട്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റിൽ

നിർത്തിയിട്ട ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയർ സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അപകടം. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ സിനാനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.   നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ് സിനാന്. 

Also Read: 12 വർഷത്തിന് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സമ്പത്തും പ്രതാപവും

അപകടം സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ ആയിരുന്നു. തിക്കോടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയറി സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ കാൽതെന്നി വൈയൂതി ലൈനിൽ പിടിക്കുകയായിരുന്നു സിനാൻ.  സിനാൻ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തയില്ല. പൊള്ളലേറ്റയുടനെ സിനാനെതൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പരിക്ക് ഗുരുതമായതിനാൽ മെഡിക്കൽ കേളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Accidenttrain accidentYouthKozhikodePayyolim Electric Shock

