Kannur News: കണ്ണൂരിൽ പെരുമ്പാമ്പിനെ കൊന്ന് കറിവച്ചു തിന്നു; യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

കണ്ണൂർ: പെരുമ്പാമ്പിനെ കൊന്ന് കറിവച്ചു തിന്ന യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിലായി. കണ്ണൂർ പാണപ്പുഴയിലാണ് സംഭവം. മാതമംഗലം പാണപ്പുഴ സ്വദേശികളായ മുണ്ടപ്രം ഉറുമ്പിൽ യു. പ്രമോദ് (40), മുണ്ടപ്രം ചന്ദനംചേരി സി.ബിനീഷ് (37) എന്നിവരെയാണ് വനംവകുപ്പ് പിടികൂടിയത്. കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാര്ഡിലെ ഒരു വീട്ടിൽ വച്ചാണ് ഇവർ പാമ്പിനെ കൊന്ന് കറിവച്ചത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ ഇന്ന് പയ്യന്നൂര് കോടതിയില് ഹാജരാക്കി. തളിപ്പറമ്പ് ഫോറസ്റ്റ് റെയ്ഞ്ച് ഓഫിസര് പി.വി.സനൂപ് കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
