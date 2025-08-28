English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Youtuber Arrested: ബലാത്സംഗ ശ്രമമെന്ന് പരാതി; യൂട്യൂബര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Youtuber Arrested: ബിജെപി വനിതാ നേതാവിന്‍റെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് സുബൈറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 28, 2025, 03:08 PM IST
  • സുബൈർ ബാപ്പു മലപ്പുറം കൂരാട് സ്വദേശയാണ്.
  • ആഗസ്റ്റ് മാസം പത്തിന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തി തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി

Trending Photos

Gold price Today 28 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര
7
Gold rate
Gold price Today 28 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര
Horoscope 28 August 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Astrology news
Horoscope 28 August 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 27 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആരുടെകൂടെ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala Lottery Result Today 27 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആരുടെകൂടെ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 28 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നോക്കാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 28 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നോക്കാം
Youtuber Arrested: ബലാത്സംഗ ശ്രമമെന്ന് പരാതി; യൂട്യൂബര്‍ അറസ്റ്റില്‍

മലപ്പുറം: ബലാത്സംഗ ശ്രമമെന്ന പരാതിയിൽ യൂട്യൂബര്‍ സുബൈർ ബാപ്പു അറസ്റ്റില്‍. ബിജെപി വനിതാ നേതാവിന്‍റെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് സുബൈറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സുബൈർ ബാപ്പു മലപ്പുറം കൂരാട് സ്വദേശയാണ്. ആഗസ്റ്റ് മാസം പത്തിന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തി തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പിന്നീട് നിരന്തരം ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു ശല്യം ചെയ്തെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ചെന്നും പരാതിയില്‍ യുവതി പറയുന്നുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

YouTuber ArrestedRape AttemptMalappuram

Trending News