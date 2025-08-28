Youtuber Arrested: ബലാത്സംഗ ശ്രമമെന്ന് പരാതി; യൂട്യൂബര്‍ അറസ്റ്റില്‍

മലപ്പുറം: ബലാത്സംഗ ശ്രമമെന്ന പരാതിയിൽ യൂട്യൂബര് സുബൈർ ബാപ്പു അറസ്റ്റില്. ബിജെപി വനിതാ നേതാവിന്റെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് സുബൈറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സുബൈർ ബാപ്പു മലപ്പുറം കൂരാട് സ്വദേശയാണ്. ആഗസ്റ്റ് മാസം പത്തിന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തി തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പിന്നീട് നിരന്തരം ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു ശല്യം ചെയ്തെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ചെന്നും പരാതിയില് യുവതി പറയുന്നുണ്ട്.
