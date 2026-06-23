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കേരളത്തിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് പ്രതിഭകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കി ZEE5; ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്’ എത്തുന്നു

ഷോയിൽ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 10 അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പങ്കെടുക്കും

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 23, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:21 PM IST
കേരളത്തിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് പ്രതിഭകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കി ZEE5; ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്’ എത്തുന്നു

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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