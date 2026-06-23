/കേരളത്തിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് പ്രതിഭകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കി ZEE5; ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്’ എത്തുന്നു

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് കലാകാരന്മാർക്ക് വേദിയൊരുക്കി ZEE5 പുതിയ ഒറിജിനൽ റിയാലിറ്റി ഷോയായ ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്’ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സംഗീത മത്സരം മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹിപ്-ഹോപ്പ് പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി എത്തുന്നത്.
ഷോയിൽ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 10 അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പങ്കെടുക്കും. മത്സരത്തിന്റെ അവസാനം ‘കിംഗ് ഓഫ് ദി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്’ പട്ടം നേടുന്ന കലാകാരൻ മലയാളം ഹിപ്-ഹോപ്പിന്റെ പുതിയ മുഖമായി മാറും. മത്സരാർത്ഥികളുടെ ഗാനങ്ങൾ സീ മ്യൂസിക് കമ്പനി പുറത്തിറക്കും. പ്രശസ്ത ഹിപ്-ഹോപ്പ് കലാകാരന്മാരായ ഡാബ്സിയും ഇമ്പാച്ചിയും മെന്റർമാരായി എത്തുന്നു. എംസി കൂപ്പറും പരിമൾ ഷൈസും ഗ്രൂമർമാരായി മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകും. നടിയും നർത്തകിയുമായ ആതിര രാജീവ് പരിപാടിയുടെ അവതാരകയാണ്.
കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ ഷോ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കേരളത്തിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.
ഹിപ്-ഹോപ്പ് പ്രേക്ഷകരിലേക്കുള്ള വ്യാപകമായ സ്വാധീനവും കേരളത്തിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് കലാകാരന്മാർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് സീ5 (ZEE5) ഈ ഷോ വഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മലയാള വിനോദരംഗത്ത് ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ സംഗീതവും സംസ്കാരവും കഥപറച്ചിലും ഒത്തുചേരുന്ന ഒന്നാണ് കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് സീ5 (ZEE5) മാർക്കറ്റിംഗ് സൗത്ത് വിഭാഗത്തിലെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (തമിഴ് & മലയാളം) ബിസിനസ്സ് ഹെഡ് ആയ ലോയിഡ് സി സേവ്യർ പറഞ്ഞു.
അടുത്ത തലമുറയിലെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയാകാനും, മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാണാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഡാബ്സി പറഞ്ഞു. കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണ്. മികച്ച പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എംസി കൂപ്പർ പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ഭാഷയിലൂടെ സംഗീതത്തിനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഇന്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പരിമൾ ഷൈസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റോ, ഫിയർലെസ്, ഓതന്റിക് അതാണ് ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. സ്വന്തം കഥ ലോകത്തോട് പറയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഉണ്ട്, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇമ്പാച്ചി പറഞ്ഞു. 'കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്’ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ എന്നതിലുപരി, കേരളത്തിലെ യുവതലമുറയുടെ ശബ്ദമായി മാറാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കാണാം. സംഗീതവും സംസ്കാരവും കഥപറച്ചിലും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്’ ഉടൻ ZEE5-ൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും.
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