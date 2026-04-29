  • Zeenia AI Exit Polls 2026: ബം​ഗാളിൽ അട്ടിമറി, കേരളത്തിലും ഭരണമാറ്റം, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണത്തുടർച്ച; സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം

Zeenia AI Exit Polls 2026: ബം​ഗാളിൽ അട്ടിമറി, കേരളത്തിലും ഭരണമാറ്റം, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണത്തുടർച്ച; സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം

Zeenia AI exit poll results 2026: ബം​ഗാളിൽ ഇക്കുറി മമത ബാനർജിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമാകുമെന്ന സൂചനയാണ് സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം നൽകുന്ന സൂചന.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 29, 2026, 07:25 PM IST
  • യുഡിഎഫിന് 63 മുതൽ 74 സീറ്റ് വരെയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • എൽഡിഎഫിന് 58-70ഉം, എൻഡിഎയ്ക്ക് 2-5ഉം സീറ്റുകളാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Zeenia AI Exit Polls 2026: ബം​ഗാളിൽ അട്ടിമറി, കേരളത്തിലും ഭരണമാറ്റം, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണത്തുടർച്ച; സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം

കേരളത്തിൽ മുൻതൂക്കം യുഡിഎഫിനെന്ന് സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം. യുഡിഎഫിന് 63 മുതൽ 74 സീറ്റ് വരെയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫിന് 58-70ഉം, എൻഡിഎയ്ക്ക് 2-5ഉം സീറ്റുകളാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

പശ്ചിമ ബം​ഗാളിൽ അട്ടിമറി പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് സീനിയ എഐ. തൃണമൂലിനെ തകർത്ത് ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് സീനിയ എഐയുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം. 144 മുതൽ 160 സീറ്റുകൾ വരെ ബിജെപി നേടുമെന്നാണ് സീനിയ എഐ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം തൃണമൂൽ കോൺ​ഗ്രസ് 129 മുതൽ 145 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും പ്രവചനം. മറ്റുള്ളവ 1 മുതൽ 5 സീറ്റുകൾ നേടും. 

അസ്സമിൽ ഭരണത്തുടർച്ചയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി 80 മുതൽ 86 സീറ്റുകൾ വരെ നേടി അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്ന് സീനിയ എഐ പ്രവചിക്കുന്നു. കോൺ​ഗ്രസിന് 29 മുതൽ 35 വരെ സീറ്റുകളും മറ്റുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് 8 മുതൽ 13 സീറ്റുകൾ വരെയുമാണ് ഇവിടെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്നും സീനിയ എഐ പ്രവചിക്കുന്നു. 140 മുതൽ 162 വരെ സീറ്റ് ഡിഎംകെ നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. എഐഎഡിഎംകെ ബിജെപി സഖ്യം 52 മുതൽ 74 സീറ്റ് വരെ നേടിയേക്കും. മറ്റ് പാർട്ടികൾ 13-33 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും സീനിയ എഐ പ്രവചനം. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

