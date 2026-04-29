കേരളത്തിൽ മുൻതൂക്കം യുഡിഎഫിനെന്ന് സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം. യുഡിഎഫിന് 63 മുതൽ 74 സീറ്റ് വരെയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫിന് 58-70ഉം, എൻഡിഎയ്ക്ക് 2-5ഉം സീറ്റുകളാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അട്ടിമറി പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് സീനിയ എഐ. തൃണമൂലിനെ തകർത്ത് ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് സീനിയ എഐയുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം. 144 മുതൽ 160 സീറ്റുകൾ വരെ ബിജെപി നേടുമെന്നാണ് സീനിയ എഐ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് 129 മുതൽ 145 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും പ്രവചനം. മറ്റുള്ളവ 1 മുതൽ 5 സീറ്റുകൾ നേടും.
അസ്സമിൽ ഭരണത്തുടർച്ചയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി 80 മുതൽ 86 സീറ്റുകൾ വരെ നേടി അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്ന് സീനിയ എഐ പ്രവചിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന് 29 മുതൽ 35 വരെ സീറ്റുകളും മറ്റുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് 8 മുതൽ 13 സീറ്റുകൾ വരെയുമാണ് ഇവിടെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്നും സീനിയ എഐ പ്രവചിക്കുന്നു. 140 മുതൽ 162 വരെ സീറ്റ് ഡിഎംകെ നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. എഐഎഡിഎംകെ ബിജെപി സഖ്യം 52 മുതൽ 74 സീറ്റ് വരെ നേടിയേക്കും. മറ്റ് പാർട്ടികൾ 13-33 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും സീനിയ എഐ പ്രവചനം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.