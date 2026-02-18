കൊച്ചി: ‘ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷം അവതരിപ്പിച്ച ‘അൽകു’ എന്ന ഷഫീഖ് പിടിയിൽ. 52 ലിറ്റർ മദ്യവുമായാണ് ഇയാളെ എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്. 15 ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശ മദ്യവും 58 ബോട്ടിൽ (37.7 ലീറ്റർ) ബീയറുമാണ് പിടികൂടിയത്. രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം പ്രതി ആവശ്യക്കാർക്ക് മദ്യം എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. എറണാകുളം എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഷഫീഖിനെ പിടികൂടിയത്.
തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശിയാണ് ഷെഫീഖ്. നിരവധി സിനിമകളിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഷെഫീഖിന് മദ്യവിൽപനയിലൂടെ ലഭിച്ച പേരായിരുന്നു ‘അൽകു’. എറണാകുളം ടൗണില് രാത്രി ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ അവർക്ക് മദ്യം എത്തിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു പ്രതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനായി ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറും എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.