അനുശ്രീ നായികയായ ഓട്ടോർഷ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഷഫീഖ് ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 18, 2026, 08:03 PM IST
  • തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശിയാണ് ഷെഫീഖ്.
  • നിരവധി സിനിമകളിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഷെഫീഖിന് മദ്യവിൽപനയിലൂടെ ലഭിച്ച പേരായിരുന്നു ‘അൽകു’.

Crime News: ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി അർധരാത്രി മദ്യമെത്തിക്കും; 'ആക്‌ഷൻ ഹീറോ ബിജു' താരം എക്സൈസ് പിടിയിൽ‌

കൊച്ചി: ‘ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷം അവതരിപ്പിച്ച ‘അൽകു’ എന്ന ഷഫീഖ് പിടിയിൽ. 52 ലിറ്റർ മദ്യവുമായാണ് ഇയാളെ എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്. 15 ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശ മദ്യവും 58 ബോട്ടിൽ (37.7 ലീറ്റർ) ബീയറുമാണ് പിടികൂടിയത്. രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം പ്രതി ആവശ്യക്കാർക്ക് മദ്യം എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. എറണാകുളം എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ  നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഷഫീഖിനെ പിടികൂടിയത്.

തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശിയാണ് ഷെഫീഖ്. നിരവധി സിനിമകളിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഷെഫീഖിന് മദ്യവിൽപനയിലൂടെ ലഭിച്ച പേരായിരുന്നു ‘അൽകു’. എറണാകുളം ടൗണില്‍ രാത്രി ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ അവർക്ക് മദ്യം എത്തിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു പ്രതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനായി ഇയാൾ ഉപയോ​ഗിച്ചിരുന്ന കാറും എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

