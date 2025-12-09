Kerala Local Body Election 2025: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ല; തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് വോട്ടില്ല

കൊച്ചി: ഇത്തവണ നടൻ മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് വോട്ടില്ല. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത്തവണ താരത്തിന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത്.
സംസ്ഥാനത്തെ 7 ജില്ലകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവെയാണ് നടന് വോട്ടില്ല എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. പൊന്നുരുന്നിയിലെ സികെസി എല്പി സ്കൂളിലെ നാലാം ബൂത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ വരെ മമ്മൂട്ടി വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്.
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. 14.33 ശതമാനം പോളിംഗ് ആണ് ആദ്യ രണ്ടേ കാൽ മണിക്കൂറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ 13.1 ശതമാനവും കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ 13.4 ശതമാനവും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ 14.1 ശതമാനവുമാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള 7 ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, കെഎസ് ശബരീനാഥൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് അടക്കമുള്ളവര് രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
