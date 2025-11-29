Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മൂന്നാം പ്രതി മണികണ്ഠൻ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. കൈയിലെ ഞരമ്പ് മുറിച്ചാണ് മണികണ്ഠൻ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം.
മദ്യപിച്ചു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ പാലാരിവട്ടം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചത്തിന് പിന്നാലെ ഇയാൾ മദ്യ ലഹരിയിൽ കടയിൽ നിന്നും ബ്ലേഡ് വാങ്ങി ഞരമ്പ് മുറിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇയാളെ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം മണികണ്ഠൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഡിസംബർ 8 ന് കേസിൽ വിധി പറയാനിരിക്കെയാണ് ഇയാൾ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ക്വട്ടേഷന് പ്രകാരം അപകീര്ത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്താന് നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്നതാണ് കേസ്. കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി പള്സര് സുനിയും എട്ടാം പ്രതി ദിലീപുമടക്കം ആകെ ഒമ്പത് പ്രതികളാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത്.
