  • Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ദിലീപ് അടക്കം 10 പ്രതികളും ഹാജരാകും

ബലാത്സംഗത്തിന് ക്വട്ടേഷൻ നൽകി എന്നതടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കും

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 8, 2025, 07:11 AM IST
  • രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുന്ന നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക വിധി ഇന്ന്.
  • ഇന്ന് 11 മണിക്ക് ശേഷം എറണാകുളം പ്രൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കും

കൊച്ചി: രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുന്ന നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക വിധി ഇന്ന്. ഇന്ന് 11 മണിക്ക് ശേഷം എറണാകുളം പ്രൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണോ എന്നതിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കും. 

Also Read: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ വിധി നാളെ; വിചാരണയിലെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ

കേസിൽ പൾസർ സുനിയടക്കം 6 പ്രതികൾക്കെതിരെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഗൂഢാലോചന എന്നീ  കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്‍റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുന്ന എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെയും ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു.   ബലാത്സംഗത്തിന് ക്വട്ടേഷൻ നൽകി എന്നത്ടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ദിലീപിനെതിരെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. 

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

എന്തായാലും കേസിൽ  എന്താകും വിധിയെന്ന് ഓർത്ത് കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം. വിധി എന്താകുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം...

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Actress Attack CaseActress Attack Case Verdict TodayDileepPulsar SuniKerala Acrtress

