Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ദിലീപ് അടക്കം 10 പ്രതികളും ഹാജരാകും

കൊച്ചി: രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുന്ന നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക വിധി ഇന്ന്. ഇന്ന് 11 മണിക്ക് ശേഷം എറണാകുളം പ്രൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണോ എന്നതിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കും.
കേസിൽ പൾസർ സുനിയടക്കം 6 പ്രതികൾക്കെതിരെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുന്ന എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെയും ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. ബലാത്സംഗത്തിന് ക്വട്ടേഷൻ നൽകി എന്നത്ടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ദിലീപിനെതിരെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്തായാലും കേസിൽ എന്താകും വിധിയെന്ന് ഓർത്ത് കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം. വിധി എന്താകുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം...
