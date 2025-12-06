English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Rahul Mamkootathil: 'രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ തൊട്ടാൽ കൊന്നുതള്ളും'; നടി റിനി ആൻ ജോർജിന് വധഭീഷണി, പോലീസിൽ പരാതി നൽകി

Rahul Mamkootathil: 'രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ തൊട്ടാൽ കൊന്നുതള്ളും'; നടി റിനി ആൻ ജോർജിന് വധഭീഷണി, പോലീസിൽ പരാതി നൽകി

Rini Ann George Death Threat: "രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ തൊട്ടാൽ കൊന്നു തള്ളും" എന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. സംഭവത്തിൽ റിനി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:31 PM IST
  • സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നേരത്തെ ലഭിച്ച ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് സൈബർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും റിനി അറിയിച്ചു
  • പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Rahul Mamkootathil: 'രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ തൊട്ടാൽ കൊന്നുതള്ളും'; നടി റിനി ആൻ ജോർജിന് വധഭീഷണി, പോലീസിൽ പരാതി നൽകി

കൊച്ചി: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം ആദ്യമായി പൊതുശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നടിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുമായ റിനി ആൻ ജോർജിന് വധഭീഷണി. എറണാകുളം വടക്കൻ പറവൂരിലെ റിനിയുടെ വീടിന് മുന്നിലെത്തിയാണ് രണ്ട് പേർ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

"രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ തൊട്ടാൽ കൊന്നു തള്ളും" എന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. സംഭവത്തിൽ റിനി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഒരാൾ വീടിന് മുന്നിലെത്തി ഭീഷണി മുഴക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയുമായിരുന്നു. ഇയാൾ ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് റിനി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.

ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ്, രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടെ മറ്റൊരു വ്യക്തി സ്കൂട്ടറുമായി വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ഇയാൾ സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നുവെന്നും റിനി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ റിനി ആൻ ജോർജ് പോലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി.

റിനിയുടെ പ്രതികരണം: "രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ തൊട്ടാൽ നിന്നെ കൊന്നുതള്ളുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. അതിനൊപ്പം കുറെ അസഭ്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആദ്യമായാണ് വീടിനു മുന്നിലെത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയുണ്ടാകുന്നത്. നേരത്തെ കമന്റുകളിലും മെസേജുകളിലും ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ." സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നേരത്തെ ലഭിച്ച ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് സൈബർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും റിനി അറിയിച്ചു. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

