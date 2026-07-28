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Akhil Marar: 'സാബു ചതിച്ചു, പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല'; ട്വന്റി 20 വിട്ട് അഖിൽ മാരാർ

Akhil Marar Twenty20: ട്വന്റി 20 പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ സാബു എം. ജേക്കബിന്റെ നിലപാടുകളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഖിൽ മാരാർ പാർട്ടി വിട്ടത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 28, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:08 AM IST
Akhil Marar: 'സാബു ചതിച്ചു, പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല'; ട്വന്റി 20 വിട്ട് അഖിൽ മാരാർ
Image Credit: Akhil Marar | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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