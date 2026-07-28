Akhil Marar: 'സാബു ചതിച്ചു, പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല'; ട്വന്റി 20 വിട്ട് അഖിൽ മാരാർ

കൊച്ചി: സംവിധായകനും ബിഗ് ബോസ് വിജയിയുമായ അഖിൽ മാരാർ ട്വന്റി 20 പാർട്ടി വിട്ടു. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷമില്ലെന്നും ഇനി മുന്നോട്ട് ഒന്നിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് അഖിൽ മാരാർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചത്. ട്വന്റി 20 പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ സാബു എം. ജേക്കബിന്റെ നിലപാടുകളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സാബു എം. ജേക്കബ് തന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അഖിൽ മാരാർ ആരോപിച്ചു. ആദ്യം കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിൽ സീറ്റ് നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയാണ് തന്നെ ട്വന്റി 20-യിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. പിന്നീട് തൃപ്പൂണിത്തുറ സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു. സാബുവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനം മാത്രമായി ട്വന്റി 20 മാറിയെന്നും അഖിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സാബുവുമായി നടത്തിയ വാട്സാപ്പ് സംഭാഷണങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ തന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയ ശേഷം രശ്മിയെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുകയാണുണ്ടായത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനോട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വിഷയം മറന്നുപോയി എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് അഖിൽ മാരാർക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറ സീറ്റ് നൽകണമെന്ന് ബിജെപിയും ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ സാബു തനിക്ക് നൽകിയത് തൃക്കാക്കര സീറ്റായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചത്. തൃക്കാക്കരയിൽ വലിയ സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയത് വെറും രണ്ടുപേർ മാത്രമായിരുന്നു. സാബുവിനോടുള്ള എതിർപ്പ് കാരണം മറ്റാരും അവിടെ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയില്ല.
ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച് 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ തന്റെ ബൈക്ക് വിറ്റാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ച ശേഷം കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മാസമായി അതിന് യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ പാർട്ടി മൗനം പാലിക്കുകയാണ്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ സാബു ജേക്കബ് തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. തനിക്കുണ്ടായ മോശം അനുഭവങ്ങൾ അഞ്ജലിയും തന്നോട് തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച ആര്യയ്ക്കും ഇതുപോലെ സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ബിജെപി നൽകിയ ധനസഹായം പോലും പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും അഖിൽ മാരാർ വെളിപ്പെടുത്തി.
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