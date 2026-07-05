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Ansiba Hassan Complaint: അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കും വനിതാ എസ്ഐക്കും എതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശം

AMMA Controversy: തന്നെ വ്യാജ പരാതിയിൽ കുടുക്കി മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് അൻസിബ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 05, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:50 PM IST
Ansiba Hassan Complaint: അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കും വനിതാ എസ്ഐക്കും എതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശം
Image Credit: Ansiba | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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