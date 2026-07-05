/Ansiba Hassan Complaint: അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കും വനിതാ എസ്ഐക്കും എതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശം

കൊച്ചി: നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയ, തൃപ്പൂണിത്തുറ വനിതാ സെല്ലിലെ എസ്.ഐ രേഷ്മ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ പോലീസിന് കോടതി നിർദേശം നൽകി. തന്നെ വ്യാജ പരാതിയിൽ കുടുക്കി മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് അൻസിബ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
വിഷയത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രേഖപ്പെടുത്തി സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഹിൽ പാലസ് പോലീസിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ നൽകിയ ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അൻസിബയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാതി തികച്ചും വ്യാജമാണെന്നും തന്നെ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നുമാണ് അൻസിബയുടെ ആക്ഷേപം.
നിയമവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ തടഞ്ഞുവെച്ചതായും അൻസിബ ആരോപിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് മാപ്പെഴുതി വാങ്ങിയെന്ന ഗുരുതരമായ പരാതിയും അവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃപ്പൂണിത്തുറ വനിതാ എസ്.ഐ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് അൻസിബ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൻസിബ മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം പരാതി നൽകിയിരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് തൃക്കാക്കര എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ വസ്തുതയില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പോലീസ് സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിയല്ലെന്നും അന്വേഷണം കൃത്യമായ രീതിയിലല്ല നടന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അൻസിബ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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