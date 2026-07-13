/R Sugathan Oath Taking: കേരള ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ വിധി; ആർ. സുഗതിന് ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതന് ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകി ഹൈക്കോടതി. കാപ്പാ കേസിൽ വിയ്യൂർ ജയിലിൽ തടവിൽ കഴിയുകയാണ് നിലവിൽ സുഗതൻ. നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കാനാണ് കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം.
ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് കോടതിയുടെ കടമയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനകീയ കൽപ്പന മാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോടതിക്ക് അസാധാരണ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ജനവിധി മാനിക്കുന്നതിനായാണ് അത്തരത്തിൽ അസാധാരണ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. അപൂർവ സംഭവത്തിനാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. പരിമിതമായി അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ ജയിലിൽ കയറ്റും. ചട്ടവിരുദ്ധമായി പല ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് ഹൈക്കോടതി സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവാക്കിയവരിൽ ഒരാളാണ് വാർഡ് 20 ലെ കൗൺസിലറായ സുഗതൻ.
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