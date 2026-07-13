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R Sugathan Oath Taking: കേരള ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ വിധി; ആർ. സുഗതിന് ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവ ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 13, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:16 PM IST
R Sugathan Oath Taking: കേരള ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ വിധി; ആർ. സുഗതിന് ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Image Credit: R Sugathan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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