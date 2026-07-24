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CJP Protest: കൊച്ചിയിൽ റാപ്പർ വേടൻ പങ്കെടുത്ത ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടിക്കെതിരെ കേസ്; മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയില്ലെന്ന് പോലീസ്

Rapper Vedan: ജൂലൈ 22ന് കൊച്ചി പനമ്പള്ളി ന​ഗറിലാണ് ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് പരിപാടി നടത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:03 PM IST
CJP Protest: കൊച്ചിയിൽ റാപ്പർ വേടൻ പങ്കെടുത്ത ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടിക്കെതിരെ കേസ്; മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയില്ലെന്ന് പോലീസ്
Image Credit: Vedan | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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