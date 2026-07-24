/CJP Protest: കൊച്ചിയിൽ റാപ്പർ വേടൻ പങ്കെടുത്ത ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടിക്കെതിരെ കേസ്; മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയില്ലെന്ന് പോലീസ്

കൊച്ചി: ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയറിയിച്ച് കൊച്ചിയിൽ റാപ്പർ വേടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെ സംഘടിപ്പിച്ചു, ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കി എന്നീ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് പരിപാടിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്.
റാപ്പർ വേടൻ, വേടന്റെ മാനേജർ വിഗ്നേഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറോളം പേരെ പ്രതി ചേർത്താണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 22ന് പനമ്പള്ളി നഗറിലാണ് കലാ-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'പാട്ടും പ്രതിഷേധവും' എന്ന പേരിൽ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
റാപ്പർമാരായ വേടൻ, ഗബ്രി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. പരാജയപ്പെട്ട നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെക്കണമെന്ന് വേടൻ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു.
ജന്തർ മന്തറിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന ന്യായമായ സമരത്തെ രാജ്യവിരുദ്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് അധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും തകർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനും ഭരണകൂട നിലപാടുകൾക്കുമെതിരെ ഉയരുന്ന ഈ ശബ്ദങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണെന്നും റാപ്പർ വേടൻ വ്യക്തമാക്കി.
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