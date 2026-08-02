കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടായേക്കാമായിരുന്ന വലിയൊരു അപകടം ടഗ് ബോട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം ഒഴിവായിപ്പോയി. കടലിൽ നിന്ന് തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നതിനിടെ എസ്.എസ്.എൽ മുംബൈ എന്ന കപ്പലിനാണ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായിപ്പോയത്.
കരയോട് വേഗത്തിൽ അടുക്കുകയായിരുന്ന ഈ കപ്പലിനെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം പാഞ്ഞെത്തിയ ടഗ് ബോട്ടുകൾ ചേർന്ന് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കപ്പലിന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണയായി കപ്പലുകൾ തീരത്തോ തുറമുഖത്തോ അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ വേഗത കുറച്ച്, ടഗ് ബോട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് എത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ സൂറത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ ഈ കപ്പൽ തീരത്തേക്ക് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് കപ്പലിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ടഗ് ബോട്ട് ജീവനക്കാർ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടതിനാലാണ് വൻ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനായത്.
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