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Container Ship: കൊച്ചിയിൽ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിന്‍റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു; ട​ഗ് ​ബോട്ട് ജീവനക്കാരുടെ അവസരോചിത ഇടപെടൽ, ഒഴിവായത് വൻ അപകടം

Container Ship In Kochi: കടലിൽ നിന്ന് തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നതിനിടെ എസ്.എസ്.എൽ മുംബൈ എന്ന കപ്പലിനാണ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 02, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:31 PM IST
Container Ship: കൊച്ചിയിൽ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിന്‍റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു; ട​ഗ് ​ബോട്ട് ജീവനക്കാരുടെ അവസരോചിത ഇടപെടൽ, ഒഴിവായത് വൻ അപകടം
Image Credit: Facebook

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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