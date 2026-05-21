/Malayidamthuruth Eviction: മലയിടംതുരുത്ത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ; ശനിയാഴ്ച്ച നടപടി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കോടതി

Malayidamthuruth Eviction: പെരുമ്പാവൂർ മുൻസിഫ് കോടതിയാണ് കർശന നിർദേശം നൽകിയത്
കൊച്ചി: മലയിടംതുരുത്തിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ശനിയാഴ്ച്ച പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന കർശന നിർദേശം നൽകി കോടതി. പെരുമ്പാവൂർ മുൻസിഫ് കോടതിയാണ് കർശന നിർദേശം നൽകിയത്. ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കി 23ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മിഷണർക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആലുവ റൂറൽ പോലീസ് മേധാവി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് കോടിയുടെ നിർദ്ദേശം.
അതേസമയം, ഭൂമി കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹക്ക് നല്കിയ കത്തിലാണ് പോലീസ് മേധാവി റവാഡാ ചന്ദ്രശേഖരന് മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്.
ഈ വിഷയത്തില് പൊലീസിന്റെ നടപടികളില് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ വീഴ്ചകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങള് ഭാവിയില് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അത് പരിഹരിക്കാന് വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കണമെന്നും അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നല്കിയ കത്തില് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാന് 15 മത്തെ തവണയാണ് കമ്മീഷന് സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്.
സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്ന്ന് 2023 ലാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം അഭിഭാഷക കമീഷന് സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്. എന്നാല് വലിയ പ്രതിഷേധത്തേ തുടര്ന്ന് അന്ന് കമ്മീഷന് മടങ്ങി പോയി. തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം മൂലം പിന്മാറി. പിന്നീട് 14 തവണ വീണ്ടും കമ്മീഷന് എത്തിയെങ്കിലും മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. അവസാനമായി എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചിലാണ്. തുടര്ന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി കമ്മീഷന് സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷക കമ്മീഷന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപാല് പറഞ്ഞു.
എന്നാല് സമരക്കാര് കമ്മീഷനെയും പോലീസിനെയും തടഞ്ഞു. ദേഹത്തു പെട്രോള് ഒഴിച്ച് സമരക്കാര് ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കി. പിന്മാറുകയില്ല എന്നും മരണം വരെ തുടരും എന്നും പ്രതിഷേധക്കാര് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ കമ്മീഷനെ തടഞ്ഞതിനു 48 പേര്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. വര്ഷങ്ങളായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള് എങ്ങോട്ട് മാറും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.
