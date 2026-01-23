Ernakulam Crime News: ഫേസ് ക്രീം മാറ്റിവെച്ചതിന് അമ്മയോട് ക്രൂരത; കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് വാരിയെല്ല് തല്ലിയൊടിച്ച് മകൾ, അറസ്റ്റ്

കൊച്ചി: ഫേസ് ക്രീം മാറ്റി വെച്ചതിന് അമ്മയുടെ വാരിയെല്ല് തല്ലിയൊടിച്ച മകൾ അറസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം പനങ്ങാട് ആണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അമ്മയെ മകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സരസു (70) എന്ന സ്ത്രീക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. മകൾ നിവിയയെ (30) പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിവിയ മുൻപും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച ശേഷം കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് വാരിയെല്ല് അടിച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയാണ് നിവിയ. ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലും ഒരു ലഹരിക്കേസിലും നിവിയ പ്രതിയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമ്മയുമായി നിവിയ നിരന്തരം വഴക്കിടുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം സരസു പരാതി നൽകിയതോടെ നിവിയ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു.
Also Read: Adoor Prakash: യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം? പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്
തുടർന്ന് വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നാണ് പനങ്ങാട് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിടികൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കൊപ്പം 10 വയസുള്ള കുട്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.