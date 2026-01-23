English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Ernakulam Crime News: ഫേസ് ക്രീം മാറ്റിവെച്ചതിന് അമ്മയോട് ക്രൂരത; കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് വാരിയെല്ല് തല്ലിയൊടിച്ച് മകൾ, അറസ്റ്റ്

Ernakulam Crime News: ഫേസ് ക്രീം മാറ്റിവെച്ചതിന് അമ്മയോട് ക്രൂരത; കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് വാരിയെല്ല് തല്ലിയൊടിച്ച് മകൾ, അറസ്റ്റ്

അമ്മയെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച ശേഷം കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 23, 2026, 11:46 AM IST
  • സരസു (70) എന്ന സ്ത്രീക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്.
  • മകൾ നിവിയയെ (30) പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Ernakulam Crime News: ഫേസ് ക്രീം മാറ്റിവെച്ചതിന് അമ്മയോട് ക്രൂരത; കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് വാരിയെല്ല് തല്ലിയൊടിച്ച് മകൾ, അറസ്റ്റ്

കൊച്ചി: ഫേസ് ക്രീം മാറ്റി വെച്ചതിന് അമ്മയുടെ വാരിയെല്ല് തല്ലിയൊടിച്ച മകൾ അറസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം പനങ്ങാട് ആണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അമ്മയെ മകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സരസു (70) എന്ന സ്ത്രീക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. മകൾ നിവിയയെ (30) പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിവിയ മുൻപും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച ശേഷം കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് വാരിയെല്ല് അടിച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയാണ് നിവിയ. ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലും ഒരു ലഹരിക്കേസിലും നിവിയ പ്രതിയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമ്മയുമായി നിവിയ നിരന്തരം വഴക്കിടുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം സരസു പരാതി നൽകിയതോടെ നിവിയ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. 

Also Read: Adoor Prakash: യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം? പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

തുടർന്ന് വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നാണ് പനങ്ങാട് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിടികൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കൊപ്പം 10 വയസുള്ള കുട്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsmalayalam crime newsERnakulam Newsക്രൈം ന്യൂസ്ക്രൈം

