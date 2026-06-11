/Perumbavoor Drug Bust: ചെറിയ കുപ്പികളിലും സിപ് ലോക്ക് കവറുകളിലുമായി ലഹരി മരുന്ന്, ഒരു കുപ്പിക്ക് ആയിരം രൂപ; പെരുമ്പാവൂരിൽ ഹെറോയിനുമായി യുവതി പിടിയിൽ

കൊച്ചി: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിശോധനയിൽ ലഹരി മരുന്നുമായി യുവതി പിടിയിൽ. അസം നാഗോൺ സ്വദേശിനി ഷാഹിദ ഖാത്തൂണിനെയാണ് (25) 1.3 ഗ്രാം ഹെറോയിനുമായി പിടികൂടിയത്. പെരുമ്പാവൂർ എഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് യുവതിയെ പിടികൂടിയത്.
ചെറിയ കുപ്പികളിലും സിപ് ലോക്ക് കവറുകളിലുമാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത്. അസമിൽ നിന്നാണ് യുവതി മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു ബോട്ടിലിന് 1,000 രൂപ നിരക്കിലാണ് വിൽപന നടത്തുന്നത്.
യുവതിയിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങുന്നവരെ കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. പെരുമ്പാവൂർ എഎസ്പി ഹാർദിക് മീണയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഇൻസ്പെക്ടർ എൽ അനിൽ കുമാർ, എസ്ഐ ജോജോ ജോർജ് സിപിഒമാരായ ജയന്തി, സിബിൻ, മഞ്ജു, നിഷ, സന്ധ്യ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
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