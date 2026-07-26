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Drugs Seized: ഡൽഹിയിൽ ആയിരം കോടിയുടെ ഫൈറ്റർ ഡ്ര​ഗ് കടത്ത്; രണ്ട് മലയാളികൾ കൊച്ചിയിൽ പിടിയിൽ

Drugs Seized Case: മലപ്പുറം സ്വദേശി ഫിർദോസ്, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഉമേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 26, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:23 AM IST
Drugs Seized: ഡൽഹിയിൽ ആയിരം കോടിയുടെ ഫൈറ്റർ ഡ്ര​ഗ് കടത്ത്; രണ്ട് മലയാളികൾ കൊച്ചിയിൽ പിടിയിൽ
Image Credit: Drugs | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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