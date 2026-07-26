കൊച്ചി: ഡൽഹിയിൽ വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരന്മാരായ രണ്ട് മലയാളികളെ അന്വേഷണസംഘം സാഹസികമായി പിടികൂടി. മലപ്പുറം സ്വദേശി ഫിർദോസ്, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഉമേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്.
ഡൽഹിയിലെ ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് 'ഓപ്പറേഷൻ വജ്ര' എന്ന പ്രത്യേക മിഷനിലൂടെ 30 ടണ്ണോളം വരുന്ന (ഏകദേശം 12 കോടി) ഗുളികകൾ നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. വിപണിയിൽ ആയിരം കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ് പ്രതികൾ ഒളിവിൽ പോയത്. 'ഫൈറ്റർ ഡ്രഗ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ട്രാമഡോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ശേഖരമാണ് കണ്ടെടുത്തത്.
പ്രതികൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നതായി സൂചന ലഭിച്ചതോടെ കസ്റ്റംസ്, ഡി.ആർ.ഐ, സെൻട്രൽ നർക്കോട്ടിക്സ് ബ്യൂറോ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പ്രതികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചി ഭാഗത്തേക്ക് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ച അന്വേഷണസംഘം വൈക്കത്തിന് സമീപം വെച്ച് ഇവരെ കണ്ടെത്തുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് 40 കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട സിനിമാറ്റിക് ചേസിംഗിനൊടുവിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്. ഇടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ വഴി ഗുരുവായൂരിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളുടെ വാഹനത്തിന് കുറുകെ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് വിവേക് സ്വന്തം കാർ നിർത്തി വഴിതടഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തി പ്രതികളുടെ വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ ഊരിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.
കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇരുവരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയെ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ഗിനിയ-ബിസൗവിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനെന്ന വ്യാജേന ലിബിയയിലേക്കാണ് ഈ മരുന്നുകൾ കടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്.
കഠിനമായ വേദനസംഹാരിയായ ട്രാമഡോൾ, ലോകത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ലഹരിമരുന്നായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെ എൻ.ഡി.പി.എസ് (NDPS) ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.