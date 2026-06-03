/Ernakulam News: എറണാകുളത്ത് വയോധികയുടെ മരണം എച്ച്1എൻ1 മൂലം? പരിശോധനാ ഫലത്തിനായി കാത്ത് അധികൃതർ

കൊച്ചി: എറണാകുളത്ത് വയോധിക മരിച്ചത് എച്ച്1എൻ1 ബാധ മൂലമെന്ന് സംശയം. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി കെ ലളിതാംബിക (75)യാണ് മരിച്ചത്. പാലാരിവട്ടത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. കൂടുതൽ പരിശോധന ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷമെ എച്ച്1എൻ1 മൂലമുള്ള മരണമാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജില്ലാ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കടുത്ത പനി, ശ്വാസതടസം എന്നിവയെ തുടർന്ന് മേയ് 30നാണ് ലളിതാംബികയെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ വയോധികയ്ക്ക് എച്ച്1എൻ1 സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് കൂടുതൽ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി ആവശ്യം വന്നാൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് എച്ച്1എൻ1 രോഗബാധ. എന്നാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പടർന്നുപിടിക്കലിന് സാധ്യത കുറവായതിനാൽ ജനം പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണവും ബോധവൽക്കരണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെ്. ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എറണാകുളത്ത് 2025ൽ എച്ച്1എൻ1 മൂലം രണ്ട് മരണങ്ങളും 2024ൽ 3 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
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