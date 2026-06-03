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Ernakulam News: എറണാകുളത്ത് വയോധികയുടെ മരണം എച്ച്1എൻ1 മൂലം? പരിശോധനാ ഫലത്തിനായി കാത്ത് അധികൃതർ

കടുത്ത പനി, ശ്വാസതടസം എന്നിവയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ലളിതാംബിക ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 03, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:16 PM IST
Ernakulam News: എറണാകുളത്ത് വയോധികയുടെ മരണം എച്ച്1എൻ1 മൂലം? പരിശോധനാ ഫലത്തിനായി കാത്ത് അധികൃതർ
Image Credit: H1N1 | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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എറണാകുളത്ത് വയോധികയുടെ മരണം എച്ച്1എൻ1 മൂലം? പരിശോധനാ ഫലത്തിനായി കാത്ത് അധികൃതർ
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