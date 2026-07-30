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EPFO Higher Pension: ഉയർന്ന പിഎഫ് പെൻഷൻ നിഷേധിക്കാനാകില്ല, 2014ന് മുൻപ് വിരമിച്ചവർക്കും ആശ്വാസം; ഇപിഎഫ്ഒ വാദം തള്ളി കേരള ഹൈക്കോടതി

Kerala High Court: മുൻപ്‌ ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരുന്നില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 30, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:34 AM IST
EPFO Higher Pension: ഉയർന്ന പിഎഫ് പെൻഷൻ നിഷേധിക്കാനാകില്ല, 2014ന് മുൻപ് വിരമിച്ചവർക്കും ആശ്വാസം; ഇപിഎഫ്ഒ വാദം തള്ളി കേരള ഹൈക്കോടതി
Image Credit: EPFO | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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