/EPFO Higher Pension: ഉയർന്ന പിഎഫ് പെൻഷൻ നിഷേധിക്കാനാകില്ല, 2014ന് മുൻപ് വിരമിച്ചവർക്കും ആശ്വാസം; ഇപിഎഫ്ഒ വാദം തള്ളി കേരള ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ഉയർന്ന ഇ.പി.എഫ്. പെൻഷൻ കേസിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് ആശ്വാസകരമായ വിധി. 2014 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് മുന്നേ സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിക്കുകയും, യഥാർത്ഥ ശമ്പളത്തിന് ആനുപാതികമായ തുക പെൻഷൻ വിഹിതമായി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് ഉയർന്ന പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
മുൻപ് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരുന്നില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനകം ഉയർന്ന പെൻഷൻ അനുവദിച്ചുനൽകിയ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കാനും ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് തുക തിരികെ പിടിക്കാനുമുള്ള ഇ.പി.എഫ്.ഒ.യുടെ നടപടികൾ കോടതി പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി.
മുൻകൂട്ടി ഓപ്ഷൻ സമർപ്പിക്കാതെ 2014-ന് മുൻപ് പടിയിറങ്ങിയവർ ഉയർന്ന പെൻഷന് അർഹരല്ലെന്ന ഇ.പി.എഫ്.ഒ.യുടെ വാദം കോടതി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ സമർപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക തീരുമാനം.
ഉയർന്ന പെൻഷൻ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രശസ്തമായ 'ആർ.സി. ഗുപ്ത' കേസിലെ വിധി 2014-ന് മുൻപ് വിരമിച്ചവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ ഉത്തരവിൽ ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക സമയപരിധി ഒന്നുംതന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.
നിയമപോരാട്ടത്തിൽ അർഹത തെളിയിച്ചവർക്ക് നാല് മാസത്തിനകം അർഹമായ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ ഇ.പി.എഫ്.ഒ.യ്ക്ക് കോടതി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി അഡ്വക്കറ്റ് പി.എൻ. മോഹനൻ, അഡ്വക്കറ്റ് എസ്. കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നിവരാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.