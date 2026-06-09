കൊച്ചി: കനത്തമഴയിൽ എറണാകുളം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ഇന്ന് പുലർച്ചെ പെയ്ത മഴയോടെയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായത്. സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് നിർത്തിയിടുന്ന ഭാഗത്തും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതോടെ യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. മഴക്കാലത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി നവീകരിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഒറ്റ മഴയിൽ വെള്ളത്തിലായത്.
ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കിയെന്ന അധികൃതരുടെ അവകാശവാദം ഇതോടെ പൊളിഞ്ഞു. കോടികൾ ചെലവാക്കിയുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ നവീകരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുന്നേ ആണ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതും വെറുതെയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞു. കടലുപോലെ ആണ് വെള്ളക്കെട്ടെന്നും നടക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്നും യാത്രക്കാര് പറയുന്നു.
ബസ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുനിർത്തിയാൽ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുക മാത്രമല്ല, നീന്തേണ്ടിവരുമെന്നുമാണ് യാത്രക്കാർ പറയുന്നത്. കാന വൃത്തിയാക്കാത്തതുകൊണ്ടാകാം വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായതെന്നും യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. പുലച്ചെ പെയ്ത മഴയിൽ നഗരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് തുടരുകയാണ്.
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