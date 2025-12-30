കൊച്ചി: എറണാകുളം ബ്രോഡ്വേയിലെ കടകളിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ശ്രീധർ തിയേറ്ററിന് സമീപമുള്ള കടകളിലാണ് അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്. ഫാൻസി സാധനങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടോളം കടകളിലാണ് തീപടർന്നത്. കടകൾ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഫാൻസി സാധനങ്ങളുമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കടകളിൽ അതിവേഗം തീ പടരുകയായിരുന്നു. 8 ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. അതേസമയം തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
