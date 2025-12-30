English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Kochi Shops Fire: കൊച്ചി ബ്രോഡ്‌വേയിൽ കടകൾക്ക് തീപിടിച്ചു; തീപടർന്നത് ഫാൻസി, കളിപ്പാട്ട കടകളിൽ, 12ഓളം കടകൾ കത്തിനശിച്ചു

Kochi Shops Fire: കൊച്ചി ബ്രോഡ്‌വേയിൽ കടകൾക്ക് തീപിടിച്ചു; തീപടർന്നത് ഫാൻസി, കളിപ്പാട്ട കടകളിൽ, 12ഓളം കടകൾ കത്തിനശിച്ചു

12ഓളം ഫാൻസി, കളിപ്പാട്ട കടകളിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 30, 2025, 06:02 AM IST
  • കടകൾ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു.
  • പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഫാൻസി സാധനങ്ങളുമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കടകളിൽ അതിവേ​ഗം തീ പടരുകയായിരുന്നു.

കൊച്ചി: എറണാകുളം ബ്രോഡ്‌വേയിലെ കടകളിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ശ്രീധർ തിയേറ്ററിന് സമീപമുള്ള കടകളിലാണ് അ​ഗ്നിബാധയുണ്ടായത്. ഫാൻസി സാധനങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടോളം കടകളിലാണ് തീപടർന്നത്. കടകൾ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഫാൻസി സാധനങ്ങളുമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കടകളിൽ അതിവേ​ഗം തീ പടരുകയായിരുന്നു. 8 ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. അതേസമയം തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Fire accidentKochi Broadwayതീപിടിത്തംകൊച്ചി

