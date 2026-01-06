English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • VK Ebrahim Kunju: കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പകരക്കാരനായി എത്തി; പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായി തിളങ്ങി, നിഴലായി പാലാരിവട്ടം പാലവും

VK Ebrahim Kunju: കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പകരക്കാരനായി എത്തി; പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായി തിളങ്ങി, നിഴലായി പാലാരിവട്ടം പാലവും

VK Ebrahim Kunju Biography: കൊച്ചിയിലെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ എം.എസ്.എഫിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 6, 2026, 05:04 PM IST
  • പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു
  • സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ പാലങ്ങളും ബൈപ്പാസുകളും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു

  1. VK Ebrahimkunju: മുന്‍ മന്ത്രി വികെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് അന്തരിച്ചു

VK Ebrahim Kunju: കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പകരക്കാരനായി എത്തി; പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായി തിളങ്ങി, നിഴലായി പാലാരിവട്ടം പാലവും

കൊച്ചി: മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് അന്തരിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് (ഐയുഎംഎൽ) പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം, നിയമസഭയിലും ഭരണരംഗത്തും ദീർഘകാലത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊങ്ങോർപ്പിള്ളിയിൽ വി.യു ഖാദറിൻറെയും ചിത്തുമ്മയുടേയും മകനായി 1952 മെയ് ഇരുപതിനായിരുന്നു വി.കെ ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയുടെ ജനനം. പഠനകാലത്ത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയരം​ഗത്ത് സജീവമായി. കൊച്ചിയിലെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി.

മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ എം.എസ്.എഫിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. എം.എസ്.എഫ്, യൂത്ത് ലീഗ് എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ മികച്ച സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം‌ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

2001-ലെ എ.കെ. ആന്റണി മന്ത്രിസഭയിലും പിന്നീട് ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിലും അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. വ്യവസായം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിച്ചു. 2011-2016 കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (പിഡബ്ല്യുഡി) മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

ALSO READ: മുന്‍ മന്ത്രി വികെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് അന്തരിച്ചു

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരി മണ്ഡലത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ പാലങ്ങളും ബൈപ്പാസുകളും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസ്.

ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നിയമപരമായ നടപടികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിക്കേസില്‍ വിജിലന്‍സ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. കൊച്ചിൻ ഇൻറർ നാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൻറെ ഡയറക്ടർ ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ, ഗോശ്രീ ഐലൻറ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റിയിലെ ഏക അനൗദ്ദ്യോഗിക അംഗം, ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡെവലപ്പ്മെൻറ് അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു. കേരള നിയമസഭയുടെ അഷുറൻസ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ, ചന്ദ്രിക പത്രത്തിൻറെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം, കൊച്ചി എഡിഷൻ ഗവേണിംഗ് ബോഡി ചെയർമാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചിരുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

V K Ebrahimkunju BiographyV K Ebrahimkunju Political Historyവികെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്

