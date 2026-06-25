Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kochi
  • /Hybrid ganja seized: പെരുമ്പാവൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 18 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

Hybrid ganja seized: പെരുമ്പാവൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 18 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

Kochi ganja seized case: എറണാകുളം റൂറൽ പോലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ടയാണിത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 25, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:23 PM IST
Hybrid ganja seized: പെരുമ്പാവൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 18 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി
Image Credit: Marijuana | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
പെരുമ്പാവൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 18 കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി
Hybrid Ganja Seized15 min ago
2
Venezuela2 hrs ago
3
Muharram 20262 hrs ago
4
Samantha Ruth Prabhu3 hrs ago
5
Kattakkada6:44 AM IST