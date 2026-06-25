/Hybrid ganja seized: പെരുമ്പാവൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 18 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

കൊച്ചി: എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. 18 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ വൈപ്പിൻ അറുകാട് സ്വദേശി ആയുഷിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. എറണാകുളം റൂറൽ പോലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ടയാണിത്.
എറണാകുളം റൂറൽ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ആയുഷ് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതായി ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ആയുഷ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടർ പെരുമ്പാവൂർ മാറമ്പള്ളിയിൽ വച്ച് തടഞ്ഞാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. ഒന്നേകാൽ കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ആയുഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിലും കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മൊഴി നൽകി. തുടർന്ന് ഫ്ലാറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.
ഇവിടെ നിന്ന് 16 കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കൂടി കണ്ടെടുത്തു. ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ ആയുഷ് താമസം ആരംഭിച്ചിട്ട് ആറ് ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂവെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യാതൊരു രേഖകളും നൽകാതെയാണ് ഇയാൾ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആയുഷ് ഫ്ലാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിവിൽപ്പന നടത്തിവരികയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം.
ഇയാളിൽ നിന്ന് ആകെ 18 കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയതായാണ് റേഞ്ച് ഡിഐജി യതീഷ് ചന്ദ്ര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. വിപണിയിൽ 18 കോടിയോളം വിലവരുന്ന ലഹരിയാണ് പിടികൂടിയത്. ഡാൻസാഫ് സംഘം അന്വേഷണം വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് റേഞ്ച് ഡിഐജി യതീഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
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