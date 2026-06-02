/Kaloor Girls Assault Case: കലൂരിൽ പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിച്ച സംഭവം; മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ, ഒന്നാം പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം

കൊച്ചി: കലൂരിൽ പെൺകുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറുകയും അതിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശികളായ ആൽവിൻ, അരുൺ, സാബിത്ത് എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ ആകെ 10 പേരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. കലൂർ ജങ്ഷന് സമീപം ചക്കാലപ്പാടത്ത് വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ഒന്നാം പ്രതി അക്ബർ അലിയെ ഇനിയും പിടികൂടിയിട്ടില്ല. കലൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവരെന്നാണ് വിവരം.
