English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Kerala local body election result 2025:തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില്‍ യുഡിഎഫ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക്; എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം

Kerala local body election result 2025:തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില്‍ യുഡിഎഫ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക്; എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം

എൽഡിഎഫിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് തൃശൂരിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 13, 2025, 10:38 AM IST
  • എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനിലും ശക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് യുഡിഎഫ് നേടുന്നത്.
  • 42 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്.

Read Also

  1. Kerala Local Body Election Result 2025: പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ എൻഡിഎ ലീഡ്; വിജയാഘോഷം തുടങ്ങി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

Trending Photos

Kerala SK-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Today: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 12: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവിസ്മരണീയമായ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 12: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവിസ്മരണീയമായ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ!
Mahadhan Rajyog 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
9
Mahadhana Yoga
Mahadhan Rajyog 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
6
Ravi Yoga
Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Kerala local body election result 2025:തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില്‍ യുഡിഎഫ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക്; എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം

തൃശൂർ/എറണാകുളം: തൃശൂർ, എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫിന് ശക്തമായ മുന്നേറ്റം. തൃശൂരിൽ യുഡിഎഫ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. എൽഡിഎഫിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് യുഡിഎഫിന്റെ മുന്നേറ്റം. ഇവിടെ എൻഡിഎയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായില്ല. 

Add Zee News as a Preferred Source

എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനിലും ശക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് യുഡിഎഫ് നേടുന്നത്. 42 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കിഴക്കമ്പലത്ത് യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റമാണ്. 

Also Read: Kerala Local Body Election Result 2025 Live: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: സെമിഫൈനലിൽ കേരളം ആർക്കൊപ്പം? കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നിൽ; തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻഡിഎ കുതിപ്പ്

കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ 

യുഡിഎഫ്-42
എൽഡിഎഫ്-24
എൻഡിഎ-06
മറ്റുള്ളവ-5

കണ്ണൂർ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ യുഡിഎഫ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൽഡിഎഫ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Local Body Election Result 2025UDFതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025യുഡിഎഫ്

Trending News