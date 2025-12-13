Kerala local body election result 2025:തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില്‍ യുഡിഎഫ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക്; എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം

തൃശൂർ/എറണാകുളം: തൃശൂർ, എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫിന് ശക്തമായ മുന്നേറ്റം. തൃശൂരിൽ യുഡിഎഫ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. എൽഡിഎഫിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് യുഡിഎഫിന്റെ മുന്നേറ്റം. ഇവിടെ എൻഡിഎയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായില്ല.
എറണാകുളം കോർപ്പറേഷനിലും ശക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് യുഡിഎഫ് നേടുന്നത്. 42 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കിഴക്കമ്പലത്ത് യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റമാണ്.
കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ
യുഡിഎഫ്-42
എൽഡിഎഫ്-24
എൻഡിഎ-06
മറ്റുള്ളവ-5
കണ്ണൂർ കോര്പ്പറേഷനില് യുഡിഎഫ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൽഡിഎഫ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്.
