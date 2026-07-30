Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kochi
  • /ഹോട്ടൽ മുറിയെടുത്ത് ലഹരി കച്ചവടം: കൊച്ചിയിൽ യുവതിയും യുവാവും എക്‌സൈസ് വലയിലായി

ഹോട്ടൽ മുറിയെടുത്ത് ലഹരി കച്ചവടം: കൊച്ചിയിൽ യുവതിയും യുവാവും എക്‌സൈസ് വലയിലായി

ആളുകൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രതികൾ എംഡിഎംഎ എത്തിച്ച് നൽകുമായിരുന്നു. ഒരു ഡോര്‍ ഡെലിവറി സംവിധാനത്തിലായിരുന്നു കച്ചവടം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 30, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:46 PM IST
ഹോട്ടൽ മുറിയെടുത്ത് ലഹരി കച്ചവടം: കൊച്ചിയിൽ യുവതിയും യുവാവും എക്‌സൈസ് വലയിലായി
Image Credit: Drug Seized | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Brain Health: ദീർഘനേരം ടിവി കാണുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ
TV Watching41 min ago
2
Ajinkya Rahane1 hr ago
3
VD Satheesan1 hr ago
4
Sawan 20262 hrs ago
5
Wayanad Landslide3 hrs ago