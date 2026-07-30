കൊച്ചി: ഹോട്ടലില് മുറിയെടുത്ത് എംഡിഎംഎ കച്ചവടം നടത്തിയ രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും സരിതയുമാണ് പിടിയാലയത്. എറണാകുളം സൗത്തിലെ ക്യൂ എന്ന ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തായിരുന്നു ലഹരിക്കച്ചവടം. ബെംഗളൂരുവില് നിന്ന് വലിയ അളവില് എംഡിഎംഎ കൊണ്ടുവന്ന് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അത് വിൽപ്പന നടത്തും. കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ലഹരി എത്തിച്ചു നല്കുന്ന ഡോര് ഡെലിവറി സംവിധാനത്തിലായിരുന്നു പ്രതികൾ ലഹരി കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത്.
അടുത്തിടെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ബെംഗുളൂരുവില് പോയി എം.ഡി.എം.എ വാങ്ങിയതായി എക്സൈസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഹോട്ടല് മുറിയില് നിന്ന് 65.27 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ പിടികൂടിയത്. എക്സൈസ് സംഘം ഹോട്ടല്മുറിയില് എത്തുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഷാഫി മാത്രമാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. സരിത ആലപ്പുഴയില് നിന്ന് ലഭിച്ച ഓര്ഡര് കൈമാറാൻ പോയ സമയത്തായിരുന്നു പരിശോധന. തുടർന്ന് രാത്രിയോടെ തിരിച്ച് മുറിയിലെത്തിയ സരിതയേയും എക്സൈസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള് ആലപ്പുഴയിലുള്ള വീട്ടില് എം.ഡി.എം.എ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രതികൾ മൊഴി നൽകി. തുടർന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 28.76 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 4000 രൂപ വച്ചാണ് ഇവർ എംഡിഎംഎ വിറ്റിരുന്നത്. ലഹരി വില്പ്പന നടത്തി ലഭിച്ച 17,770 രൂപയും, ഇടപാടുകള് നടത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈല് ഫോണുകളും ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും പിടികൂടിയിരുന്നു.