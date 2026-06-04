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Kochi Girls Assault Case: കലൂരിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; പ്രതി അക്ബർ അലി നടത്തിയിരുന്നത് ഹൈടെക് പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

Kochi Girls Assault Case Accused: കൊച്ചിയിലെ ഹൈടെക് പെൺവാണിഭ കേസിൽ എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് അക്ബർ അലിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 04, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:23 PM IST
Kochi Girls Assault Case: കലൂരിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; പ്രതി അക്ബർ അലി നടത്തിയിരുന്നത് ഹൈടെക് പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
Image Credit: Akbar Ali | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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