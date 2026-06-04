/Kochi Girls Assault Case: കലൂരിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; പ്രതി അക്ബർ അലി നടത്തിയിരുന്നത് ഹൈടെക് പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

കൊച്ചി: കൊച്ചി കലൂരിൽ അശ്ലീല ആംഗ്യവും കമന്റടിയും ചോദ്യം ചെയ്ത പെൺകുട്ടികളെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയ മുഖ്യപ്രതി അക്ബർ അലി പി. മുൻപും സമാനമായ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളയാളാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ കൊച്ചിയിലെ ഹൈടെക് പെൺവാണിഭ കേസിൽ എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള യുവതികളെ എത്തിച്ച് എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള കർഷക റോഡിലെ വാടകവീട്ടിലായിരുന്നു അന്ന് സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. അസം, ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ ആറ് യുവതികളെയാണ് അന്ന് പോലീസ് അവിടെനിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നിലവിൽ അക്ബറും കൂട്ടാളികളും ഒളിവിലാണ്. പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് പുല്ലശ്ശേരി പെരുമണ്ണിൽ സ്വദേശിയായ അക്ബർ അലിയായിരുന്നു (29) ഈ അനാശാസ്യ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ. ഇയാളോടൊപ്പം നാട്ടുകാരായ മൻസൂർ അലി.എ (31), ഷെഫീഖ് പി.പി (27) എന്നിവരും അന്ന് പിടിയിലായിരുന്നു.
ഓൺലൈൻ എസ്കോർട്ട് ആപ്പുകൾ വഴിയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നിരുന്നത്. ഷെഫീഖിന്റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ആവശ്യക്കാർ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. തുടർന്ന് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എത്തുന്ന ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് 3,000 രൂപ വീതമാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത്.
ഈ തുക അനാശാസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അക്ബർ അലിയുടെ പേരിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ക്യുആർ കോഡ് വഴിയാണ് ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. പണം നൽകിയ ശേഷം എത്തുന്നവർക്ക് തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള യുവതികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു. ഇതിൽ 1000 മുതൽ 1500 രൂപ വരെയാണ് യുവതികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത്.
ഇടപാടുകാരെ എത്തിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് 750 രൂപ മൻസൂറിനോ ഷെഫീഖിനോ കമ്മിഷനായി ലഭിക്കും. ബാക്കി തുക അക്ബർ അലിയുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് എത്തിയിരുന്നത്. ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാസവാടകയുള്ള കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഈ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എളമക്കര പോലീസാണ് ആദ്യം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
അവിടെ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിലും കസ്റ്റഡിയിലായ അക്ബറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആറ് യുവതികളും ഷെഫീഖും മൻസൂറും ഇടപാടുകാരനായ ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി വിഷ്ണുവും പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു.
ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് എളമക്കര പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന അക്ബറിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായതും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി റിമാൻഡ് ചെയ്തതും. പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ അക്ബർ മറ്റൊരു ലോഡ്ജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പെൺവാണിഭം നടത്തിയിരുന്നതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാസവാടകയ്ക്ക് എടുത്ത മൂന്നു നിലയുള്ള ലോഡ്ജിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലെ നാല് മുറികൾ പൂർണ്ണമായും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ റാക്കറ്റിലെ പങ്കാളികളും ലോഡ്ജ് ജീവനക്കാരുമായ രണ്ട് പേരടക്കം മൂന്ന് പേരെ നിലവിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അക്ബറും അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ട് യുവതികളും മറ്റ് രണ്ട് പേരും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരെക്കൂടിയാണ് ഇനി പിടികൂടാനുള്ളത്. അതേസമയം, പ്രതികളുടെ ക്രൂരമായ മർദനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയെ ആരോഗ്യനില വീണ്ടും വഷളായി. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം.