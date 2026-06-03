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Kochi Girls Attacked: കലൂരിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുനേരെ അതിക്രമം; പ്രധാന പ്രതി അക്ബർ അലിക്ക് പെൺവാണിഭ സംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമെന്ന് സൂചന, ലോഡ്ജിൽ ദുരൂഹത

Kochi Girls Attacked Main Accused: അക്ബർ അലിയുടെ മുൻകാല ചരിത്രവും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 03, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:52 AM IST
Kochi Girls Attacked: കലൂരിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുനേരെ അതിക്രമം; പ്രധാന പ്രതി അക്ബർ അലിക്ക് പെൺവാണിഭ സംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമെന്ന് സൂചന, ലോഡ്ജിൽ ദുരൂഹത
Image Credit: Kochi | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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