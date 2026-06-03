/Kochi Girls Attacked: കലൂരിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുനേരെ അതിക്രമം; പ്രധാന പ്രതി അക്ബർ അലിക്ക് പെൺവാണിഭ സംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമെന്ന് സൂചന, ലോഡ്ജിൽ ദുരൂഹത

കൊച്ചി: കലൂരിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുനേരെ അതിക്രമം കാട്ടിയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി അക്ബർ അലിക്ക് പെൺവാണിഭ സംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. ഇയാളുടെ മുൻകാല ചരിത്രവും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻപും പല കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള അക്ബർ അലിയും കൂട്ടാളികളും നിലവിൽ ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ്. ഇയാൾ നടത്തിവന്നിരുന്ന കലൂർ ലിബർട്ടി ലെയ്നിലെ ഹൈലാൻഡ് ലോഡ്ജ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല.
ഈ ലോഡ്ജിൽ സ്ഥിരമായി വന്നുപോകുന്ന ദുരൂഹ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 4.30-ഓടെ കലൂർ-എളമക്കര റോഡിന് സമീപമുള്ള ചക്കാലപ്പാടം റോഡിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അതിക്രമം അരങ്ങേറിയത്.
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പുലർച്ചെ ചായ കുടിക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങിയതായിരുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് പ്രതികളും ഇവിടെയെത്തി. പ്രതികളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് യുവതികൾ, തൊട്ടുമുന്നിൽ പോയവർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പെൺകുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇതുകേട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഒന്നാം പ്രതിയായ അക്ബർ അലി ലൈംഗികച്ചുവയോടെ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച പെൺകുട്ടികളെ അക്രമിസംഘം ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയും ക്രൂരമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.
അക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങി എറിഞ്ഞുതകർത്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്ബർ അലിയുടെ ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരായ പാലക്കാട് സ്വദേശികൾ അരുൺ, സാബിത്ത്, മലപ്പുറം സ്വദേശി ആൽബിൻ സൈമൺ എന്നിവരെ പോലീസ് ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ അക്ബർ അലി ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേർ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഈ സംഘത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണ സംഘം തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.
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