Kochi Metro Service: യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, കൊച്ചി മെട്രോയിലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചു; സർവീസ് സാധാരണ നിലയിൽ

കൊച്ചി: സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് തടസപ്പെട്ട കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് സാധാരണഗതിയിലായി. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് ആലുവയിലേക്ക് പോയ മെട്രോ ട്രെയിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചതോടെയാണ് സർവീസ് ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ടത്. ഒന്നരമണിക്കൂറോളം സർവീസ് തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. രാവിലെ 7.40ഓടെയാണ് ആലുവയ്ക്ക് പോയ ട്രെയിനിൽ എംജി റോഡ് സ്റ്റേഷന് എത്തുന്നതിന് മുൻപായി തകരാറ് കണ്ടെത്തിയത്. ഓട്ടമാറ്റിക് ആയി ബ്രേക്ക് വീഴുന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം.
തുടർന്ന് ട്രെയിൻ പതുക്കെ ഓടിച്ച് എംജി റോഡ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കുകയും യാത്രക്കാരെ അവിടെ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മറ്റൊരു ട്രെയിൻ എത്തിച്ച് തകരാറ് സംഭവിച്ച ട്രെയിൻ കെട്ടിവലിച്ച് ട്രാക്കുകളുള്ള മുട്ടം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കെട്ടിവലിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ട്രെയിനിൽ തന്നെ യാത്രക്കാരെയും കയറ്റി. തുടർന്ന് 9.15ഓടെ തകരാർ പരിഹരിച്ച് മെട്രോ സർവീസ് വീണ്ടും സാധാരണഗതിയിലായതായി മെട്രോ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സാധാരണ 30 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് മെട്രോ ട്രെയിൻ ഓടുന്നത്. എന്നാൽ ട്രെയിന് തകരാറിലായതിനാൽ മറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ആ സമയത്ത് 10 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സർവീസ് നടത്തിയത്. രാവിലെ ആയതിനാൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും മറ്റും ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തിരക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു. ട്രെയിൻ തകരാറ് യാത്രക്കാരെ കാര്യമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം.
