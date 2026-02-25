English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Kochi Metro Service: യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, കൊച്ചി മെട്രോയിലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചു; സർവീസ് സാധാരണ നിലയിൽ

Kochi Metro Service: യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, കൊച്ചി മെട്രോയിലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചു; സർവീസ് സാധാരണ നിലയിൽ

കൊച്ചി മെട്രോയിലെ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ചതോടെ സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലായി. യാത്രക്കാർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ യാത്ര തുടരാനാകും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:28 PM IST
  • സാധാരണ 30 കിലോമീറ്റർ വേ​ഗത്തിലാണ് മെട്രോ ട്രെയിൻ ഓടുന്നത്.
  • എന്നാൽ ട്രെയിന്‍ തകരാറിലായതിനാൽ മറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ആ സമയത്ത് 10 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സർവീസ് നടത്തിയത്.

Read Also

  1. Kochi Metro: കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടു; തകരാറിലായ ട്രെയിൻ നീക്കാൻ ശ്രമം

Trending Photos

Horoscope Today 24 February 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
13
Todays Horoscope
Horoscope Today 24 February 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
Horoscope Today February 25: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope February 25
Horoscope Today February 25: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala BT-42 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-42 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala DL-41 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-41 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kochi Metro Service: യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, കൊച്ചി മെട്രോയിലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചു; സർവീസ് സാധാരണ നിലയിൽ

കൊച്ചി: സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് തടസപ്പെട്ട കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് സാധാരണ​ഗതിയിലായി. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് ആലുവയിലേക്ക് പോയ മെട്രോ ട്രെയിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചതോടെയാണ് സർവീസ് ഭാ​ഗികമായി തടസപ്പെട്ടത്. ഒന്നരമണിക്കൂറോളം സർവീസ് തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. രാവിലെ 7.40ഓടെയാണ് ആലുവയ്ക്ക് പോയ ട്രെയിനിൽ എംജി റോഡ് സ്റ്റേഷന്‍ എത്തുന്നതിന് മുൻപായി തകരാറ് കണ്ടെത്തിയത്. ഓട്ടമാറ്റിക് ആയി ബ്രേക്ക് വീഴുന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം.

Add Zee News as a Preferred Source

തുടർന്ന് ട്രെയിൻ പതുക്കെ ഓടിച്ച് എംജി റോഡ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കുകയും യാത്രക്കാരെ അവിടെ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മറ്റൊരു ട്രെയിൻ എത്തിച്ച് തകരാറ് സംഭവിച്ച ട്രെയിൻ കെട്ടിവലിച്ച്  ട്രാക്കുകളുള്ള മുട്ടം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കെട്ടിവലിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ട്രെയിനിൽ തന്നെ യാത്രക്കാരെയും കയറ്റി. തുടർന്ന് 9.15ഓടെ തകരാർ പരിഹരിച്ച് മെട്രോ സർവീസ് വീണ്ടും സാധാരണഗതിയിലായതായി മെട്രോ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Also Read: Vyttila Murder Case: കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി, പ്രകോപനം, അരുംകൊല; വൈറ്റില കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ചുരുളഴിയുന്നു

സാധാരണ 30 കിലോമീറ്റർ വേ​ഗത്തിലാണ് മെട്രോ ട്രെയിൻ ഓടുന്നത്. എന്നാൽ ട്രെയിന്‍ തകരാറിലായതിനാൽ മറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ആ സമയത്ത് 10 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സർവീസ് നടത്തിയത്. രാവിലെ ആയതിനാൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും മറ്റും ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തിരക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു. ട്രെയിൻ തകരാറ് യാത്രക്കാരെ കാര്യമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kochi MetroKochi Metro Newsകൊച്ചി മെട്രോ

Trending News