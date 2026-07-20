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Kochi News: കൊച്ചിയിൽ കുട്ടികളെ ബാലവേലയ്ക്കെത്തിച്ച സംഘം പിടിയിൽ; 9 കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി റെയിൽവെ പോലീസ്

ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പോലീസ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിര്‍ദേശിച്ച ആൾക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 20, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:16 PM IST
Kochi News: കൊച്ചിയിൽ കുട്ടികളെ ബാലവേലയ്ക്കെത്തിച്ച സംഘം പിടിയിൽ; 9 കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി റെയിൽവെ പോലീസ്
Image Credit: child labor racket | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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