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Menstrual Leave: കെഎസ്ആർടിസിയിലെ വനിതാ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് ആർത്തവ അവധി നൽകുന്നതിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിർദേശിച്ച് ഹൈക്കോടതി

Kerala High Court: ആർത്തവ അവധി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിനകം സർക്കാരും മാനേജ്‌മെന്റും തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:49 PM IST
Menstrual Leave: കെഎസ്ആർടിസിയിലെ വനിതാ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് ആർത്തവ അവധി നൽകുന്നതിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിർദേശിച്ച് ഹൈക്കോടതി
Image Credit: File photo

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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