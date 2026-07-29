/Menstrual Leave: കെഎസ്ആർടിസിയിലെ വനിതാ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് ആർത്തവ അവധി നൽകുന്നതിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിർദേശിച്ച് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിലെ വനിതാ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് പ്രതിമാസം രണ്ട് ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ ആർത്തവ അവധി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിനകം സർക്കാരും മാനേജ്മെന്റും തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. ഹർജിക്കാരായ എസ്.എസ്. ആശ, എസ്. ശ്രീന, എം. സജല തുടങ്ങിയവരുടെ ഹർജിയിൽ ജസ്റ്റിസ് വിജു എബ്രഹാമാണ് നിർണായക ഉത്തരവിട്ടത്.
തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെയും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. അധികൃതരുടെയും ഭാഗം നേരിട്ട് കേൾക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമായ ആർത്തവ അവധി നയം രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു.
തുടർച്ചയായി നിൽക്കേണ്ടിവരുന്നതും ദീർഘനേരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതുമായ കണ്ടക്ടർമാരുടെ ജോലിയിൽ, വൃത്തിയുള്ള വിശ്രമമുറികളുടെ അഭാവവും വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്രമായ ആർത്തവ അസ്വസ്ഥതകൾ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഔദ്യോഗിക നിർവഹണത്തെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും.
ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ആർത്തവ അവധി നൽകുന്നത് ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായകരമാകും. സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ പുരോഗമനപരമായ നിലപാടാണ്. തുല്യതയും മാനുഷികമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സും ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുമായി ഇത് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നുവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിലവിൽ മൂവായിരത്തോളം വനിതാ ജീവനക്കാരാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. കർണാടകയിൽ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിമാസം ഒരു ദിവസത്തെ ആർത്തവ അവധി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് സമാനമായ ഇളവുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വ. എം. അനിൽകുമാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
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