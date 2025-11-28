കൊച്ചി: എംഇഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ ഗഫൂർ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിലാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
Also Read: 'കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു'; യുവതിയുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്
നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇഡി ഫസൽ ഗഫൂറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഫസൽ ഗഫൂർ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാൻ എത്തിയതായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം
കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ശേഷം ഫസൽ ഗഫൂറിനെ കൊച്ചി ഇ ഡി ഓഫീസിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നേരത്തെയും പല തവണ ഫസൽ ഗഫൂറിന് ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല. അതിനാലാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.