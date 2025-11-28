English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • എംഇഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ ഗഫൂ‍ർ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ

എംഇഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ ഗഫൂ‍ർ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ

കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ശേഷം ഫസൽ ഗഫൂറിനെ കൊച്ചി ഇ ഡി ഓഫീസിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:31 AM IST
  • എംഇഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ ഗഫൂ‍ർ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിലാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്

Read Also

  1. Pakistani Terrorist Arrested In Delhi: പാക് ഭീകരൻ ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റിൽ; കൂട്ടാളികൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു

Trending Photos

Today&#039;s horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...
6
Curry Leaves Water
Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; നിരക്കറിയാം...
എംഇഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ ഗഫൂ‍ർ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ

കൊച്ചി: എംഇഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ ഗഫൂ‍ർ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിലാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read:  'കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു'; യുവതിയുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്

നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇഡി ഫസൽ ഗഫൂറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഫസൽ ​ഗഫൂ‍ർ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാൻ എത്തിയതായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം

കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ശേഷം ഫസൽ ഗഫൂറിനെ കൊച്ചി ഇ ഡി ഓഫീസിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നേരത്തെയും പല തവണ ഫസൽ ഗഫൂറിന് ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഇഡിക്ക്‌ മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല.  അതിനാലാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

MES PresidentFazal GhafoorED custodyEnforcement DirectorateKochi

Trending News