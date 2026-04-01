  • Perumbavoor Mob Lynching: കേരളത്തിൽ മോഷണശ്രമം ആരോപിച്ച് വീണ്ടും ആൾക്കൂട്ടക്കൊല; യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊന്നു, ആറ് പേർ പിടിയിൽ

Perumbavoor Mob Lynching: കേരളത്തിൽ മോഷണശ്രമം ആരോപിച്ച് വീണ്ടും ആൾക്കൂട്ടക്കൊല; യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊന്നു, ആറ് പേർ പിടിയിൽ

Perumbavoor Crime News: ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 1, 2026, 01:31 PM IST
  • കമ്പനിയിലെ കോർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികൾ യുവാവിനെ അടിച്ചു.
  • ഇതേ തുടർന്ന് യുവാവിന്റെ മുഖത്തും വയറിലും കൈകാലുകളിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞു പോയി.

Perumbavoor Mob Lynching: കേരളത്തിൽ മോഷണശ്രമം ആരോപിച്ച് വീണ്ടും ആൾക്കൂട്ടക്കൊല; യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊന്നു, ആറ് പേർ പിടിയിൽ

കൊച്ചി‌: പെരുമ്പാവൂരിൽ മോഷണം ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. പെരുമ്പാവൂർ മുടിക്കലിലെ എ എം വിനീർ എന്ന പ്ലൈവുഡ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ആൾക്കൂട്ടക്കൊല നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ ആറ് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അസം സ്വദേശികളായ അലാവുദ്ദീൻ, മിനാരുൾ, സാക്കിർ ഹുസൈൻ, ഹബീസുദീൻ, ഹസൻ അലി, മുസമ്മിൽ എന്നിവരെയാണ് പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇയാളും അതിഥി തൊഴിലാളിയാണെന്നാണ് വിവരം. 

തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് അം​ഗ സംഘം യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കമ്പനിയിലെ കോർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികൾ യുവാവിനെ അടിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് യുവാവിന്റെ മുഖത്തും വയറിലും കൈകാലുകളിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞു പോയി. 

കമ്പനിയിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ മൃതദേഹം പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Mob lynchingPerumbavoorKochi Newsആൾക്കൂട്ടക്കൊലപെരുമ്പാവൂർ

