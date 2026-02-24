Newborn Found Dead: തലയിൽ മുറിവ്, കൊച്ചി കായലിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം പെൺകുഞ്ഞിന്റേത്; പോലീസ് അന്വേഷണം

കൊച്ചി: കൊച്ചി മറൈൻഡ്രൈവിന് സമീപം കായലിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുവന്നാണ് നിഗമനം. പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ചുമാറ്റാത്ത നിലയിലാണ് പെൺകുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തയിത്. മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ മഴവിൽ പാലത്തിന് സമീപമുള്ള കായലിലാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം. കുഞ്ഞിന് പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.
അതേസമയം കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ മുറിവേറ്റതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം നാളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും. വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ഒഴുകി വന്നതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെയും അനുമാനം. സംഭവത്തിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
