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Hybrid Cannabis Case: പെരുമ്പാവൂരിലെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസ്; അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേർ കൂടി പിടിയിൽ

Perumbavoor Hybrid Cannabis Case: കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി സ്വദേശി ഫായിസ് (38), എരഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശി ജഗത്ത് (29) എന്നിവരാണ് കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒളിത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 13, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:02 AM IST
Hybrid Cannabis Case: പെരുമ്പാവൂരിലെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസ്; അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേർ കൂടി പിടിയിൽ
Image Credit: Drugs | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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