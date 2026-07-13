/Hybrid Cannabis Case: പെരുമ്പാവൂരിലെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസ്; അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേർ കൂടി പിടിയിൽ

കൊച്ചി: പെരുമ്പാവൂർ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരെക്കൂടി പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി സ്വദേശി ഫായിസ് (38), എരഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശി ജഗത്ത് (29) എന്നിവരാണ് കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒളിത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത്.
തായ്ലൻഡിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളം വഴി എത്തിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്ന് വിതരണക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരത്തെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബു താഹിർ, ഹരികൃഷ്ണൻ, പ്രജിത്ത്, ശ്രീജേഷ്, സഞ്ജയ് എന്നിവരെയും പോലീസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരനായ അബു താഹിറിനെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഏജന്റുമാർക്ക് തായ്ലൻഡിലേക്ക് വീസയും ടിക്കറ്റും പണവും നൽകി അയച്ച്, അവർ വഴി എത്തിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് എയർപോർട്ടിന് പുറത്തുവെച്ച് കൈപ്പറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനരീതി.
'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായി 18 കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 17 കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി ആയുഷ്, ഭാര്യ അനിക എന്നിവരെ മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മാറമ്പിള്ളി കുന്നുവഴിയിൽ ബൈക്കിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിനിടെ ആദ്യം ആയുഷിനെയും, തുടർന്ന് ഇയാളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബാക്കി കഞ്ചാവുമായി ഭാര്യയെയുമാണ് പിടികൂടിയത്.
എ.എസ്.പി ഹർദ്ദിക് മീണ, ഇൻസ്പെക്ടർ എൽ. അനിൽകുമാർ, എസ്.ഐമാരായ അസരിഫ് ഷഫീഖ്, ജോജോ ജോർജ്, ടി.പി അബ്ദുൾ ജലീൽ, എ.എസ്.ഐ സുബൈർ എം ബി, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഷിജോ പോൾ, നജ്മി എ.കെ എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
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