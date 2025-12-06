English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  Rahul Mamkootathil: അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി; ലൈം​ഗിക പീഡനക്കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞു

Rahul Mamkootathil Sex Assault Case:  പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി. മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ ഇന്ന് വാദം നടക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 6, 2025, 10:33 AM IST
  • അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി
  • കേസ് ഈ മാസം 15ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

  Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് നിർണ്ണായകം; ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിലെ ഇളവിൽ വിധി ഇന്ന്

കൊച്ചി: ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻറെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി. അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി. കേസ് ഈ മാസം 15ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി. മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ ഇന്ന് വാദം നടക്കും. പ്രോസിക്യൂഷൻറെ എതിർപ്പ് കോടതി തള്ളി. ബന്ധം ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻറെ വാദം. (Updating...)

