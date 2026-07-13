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Thoppi Youtube: സുഹൃത്തുക്കളുടെ ന​ഗ്ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; തൊപ്പിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പൂട്ടി, ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ്

Thoppi Youtube Channel: പോലീസിന്റെ നിർണായക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യൂട്യൂബിന്റെ നടപടി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 13, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:31 AM IST
Thoppi Youtube: സുഹൃത്തുക്കളുടെ ന​ഗ്ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; തൊപ്പിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പൂട്ടി, ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ്
Image Credit: Thoppi | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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