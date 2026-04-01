MK Varghese: 'കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു'; തൃശൂർ മുൻ മേയർ എം.കെ. വർഗീസ് വീണ്ടും കോൺഗ്രസിൽ

തൃശൂർ: തൃശൂർ മുൻ മേയർ എം കെ വർഗീസ് വീണ്ടും കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. കൗൺസിലർ സ്ഥാനം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 5 കൊല്ലം മുൻപ് എം കെ വർഗീസ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. തുടർന്ന് അഞ്ച് കൊല്ലം ഇടതുമുന്നണിയിൽ മേയറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജൻ പല്ലന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് എം കെ വർഗീസ് അറിയിച്ചു.
താൻ കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയാണെന്നായിരുന്നു എം കെ വർഗീസ് പ്രതികരിച്ചത്. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് സാഹചര്യം മാറി. നിരുപാധികം ആണ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ഉപാധികളൊന്നും ഇല്ലെന്നും എം കെ വർഗീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇക്കുറി രാജൻ പല്ലൻ തൃശൂരിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കുമെന്നും ചിലപ്പോൾ മന്ത്രിയുമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എംകെ വർഗീസിന് തൃശൂർ നഗരസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ രാജൻ പല്ലന്റെ വിജയസാധ്യത വർധിച്ചേക്കും. എൽഡിഎഫിന് ഇത് കനത്ത് തിരിച്ചടിയാണുണ്ടാക്കുക. എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം വർഗീസ് മേയറായി ഭരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ കോർപ്പറേഷനിലെ എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ പോലും അത് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
