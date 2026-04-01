  • MK Varghese: 'കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു'; തൃശൂർ മുൻ മേയർ എം.കെ. വർഗീസ് വീണ്ടും കോൺഗ്രസിൽ

കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയാണെന്നായിരുന്നു കോണ്ഡ​ഗ്രസിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെ കുറിച്ച് എംകെ വർ​ഗീസ് പറഞ്ഞത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 1, 2026, 04:19 PM IST
തൃശൂർ: തൃശൂർ മുൻ മേയർ എം കെ വർഗീസ് വീണ്ടും കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. കൗൺസിലർ സ്ഥാനം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 5 കൊല്ലം മുൻപ് എം കെ വർഗീസ് കോൺ​ഗ്രസ് വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. തുടർന്ന് അഞ്ച് കൊല്ലം ഇടതുമുന്നണിയിൽ മേയറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കോൺ​ഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജൻ പല്ലന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് എം കെ വർഗീസ് അറിയിച്ചു.

താൻ കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയാണെന്നായിരുന്നു എം കെ വർ​ഗീസ് പ്രതികരിച്ചത്. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് സാഹചര്യം മാറി. നിരുപാധികം ആണ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ഉപാധികളൊന്നും ഇല്ലെന്നും എം കെ വർ​ഗീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇക്കുറി രാജൻ പല്ലൻ തൃശൂരിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കുമെന്നും ചിലപ്പോൾ മന്ത്രിയുമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എംകെ വർ​ഗീസിന് തൃശൂർ നഗരസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ രാജൻ പല്ലന്റെ വിജയസാധ്യത വർധിച്ചേക്കും. എൽഡിഎഫിന് ഇത് കനത്ത് തിരിച്ചടിയാണുണ്ടാക്കുക. എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം വർ​ഗീസ് മേയറായി ഭരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കോൺ​ഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ കോർപ്പറേഷനിലെ എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ പോലും അത് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 

