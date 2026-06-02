/Kochi News: തെരുവുനായകളെ കെട്ടിവലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി: തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കഴുത്തിൽ കുടുക്കിട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ. വാൽപ്പാറ സ്വദേശി പുനീത് രാജ് (55 ), വരാപ്പുഴ മണ്ണന്തുരുത്ത് രഞ്ജൻ (64) എന്നിവരെയാണ് നെടുമ്പാശേരി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ 27ന് രാവിലെ ആണ് സംഭവം. ആലുവ ദേശം കുന്നുംപുറം ഭാഗത്ത് വഴിയിലൂടെ നായകളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിട്ട് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇവർ.
എന്നാൽ, മൃഗസ്നേഹിയായ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ ഇത് കാണുകയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംഭവം ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തെളിവ് സഹിതം ഇയാൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് ഈ ക്രൂരത പുറംലോകം അറിയുന്നത്. ഇൻസ്പെക്ടർ ബികെ അരുണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
