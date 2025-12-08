English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പലരും തടിതപ്പുമോ എന്ന് ആശങ്ക: ഉമാ തോമസ് എംഎൽഎ

Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പലരും തടിതപ്പുമോ എന്ന് ആശങ്ക: ഉമാ തോമസ് എംഎൽഎ

Dileep Case Verdict: കേസിൽ പിടിയെ സംസാരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്തിനേറെ പിടിഎ അപായപ്പെടുത്താൻ വരെ ശ്രമമാണ്ടായിയെന്നും ഉമാ തോമസ് പറഞ്ഞു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:32 AM IST
  • നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിധിയിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഉമാ തോമസ് എംഎൽഎ
  • കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി ചാൻസാണ് കാണുന്നതെന്നും കേസിലെ പ്രമുഖർ തടിതപ്പുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ഉമാ തോമസ്

Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പലരും തടിതപ്പുമോ എന്ന് ആശങ്ക: ഉമാ തോമസ് എംഎൽഎ

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിധിയിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഉമാ തോമസ് എംഎൽഎ. കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി ചാൻസാണ് കാണുന്നതെന്നും കേസിലെ പ്രമുഖർ തടിതപ്പുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ഉമാ തോമസ് പറഞ്ഞു.   

Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി ഉടൻ; ദിലീപ് അടക്കം 10 പ്രതികളും ഹാജരാകും

ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കൊപ്പമായിരുന്നു പിടി തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമാ തോമസ് ആ കുട്ടിയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പിടിയുടെ കൂടെ ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും, ഇതിൽ പിടിക്ക് കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മൊഴി കൊടുക്കരുത് എന്ന പറഞ്ഞവരുമുണ്ടെന്നും എങ്കിലും പടിയ്ക്ക് കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഉമാ തോമസ് പറഞ്ഞു.  

മാത്രമല്ല കേസിൽ പിടിയെ സംസാരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്തിനേറെ പിടിഎ അപായപ്പെടുത്താൻ വരെ ശ്രമമാണ്ടായിയെന്നും പല തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും കൂട്ടിപ്പറയാനും കുറച്ചു പറയാനും തയ്യാറല്ലെന്ന് അന്നേ പി ടി പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ഉമ തോമസ് പറഞ്ഞു.  

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക

നടിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും കേസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കും എന്ന തോന്നുന്നില്ലെന്നും ഉമാ തോമസ് പറഞ്ഞു. കേസിൽ ന്യായമായ വിധി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഉമ പറഞ്ഞു.  നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക വിധി വരാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയായിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം നടന്ന് 8 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്. കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ 10 പ്രതികളുണ്ട്.

