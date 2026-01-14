English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Suresh Gopi: 'ഒറ്റത്തന്ത' പ്രയോ​ഗത്തിന് പിന്നാലെ 'മറ്റേ മോനും'; വിവാദങ്ങൾ ഒഴിയാതെ സുരേഷ് ഗോപി, വീണ്ടും അധിക്ഷേപ പരാമർശം

കേരളത്തിലെ എയിംസ് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് എതിരാളികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപിയുടെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 14, 2026, 02:55 PM IST
  • എയിംസ് വിഷയത്തിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിനിടെയാണ് "കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരും മറ്റേ മോനേ" എന്ന വിളി ഉയർന്നത്.
  • അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമർശം ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊച്ചി: പൊതുവേദിയിൽ വീണ്ടും അധിക്ഷേപ പരാമർശവുമായി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച എയിംസ് ഉറപ്പായും വരുമെന്ന അവകാശവാദത്തിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദ പദപ്രയോ​ഗം. ആരുടെയും പേര് എടുത്തു പറയാതെയാണ് സുരേഷ് ​ഗോപി അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയത്. തൃപ്പൂണിത്തുറ എൻ.എം ഹാളിൽ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച 'വികസിത തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കായ്' എന്ന യോഗത്തിനിടെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം. 

എയിംസ് വിഷയത്തിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിനിടെയാണ് "കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരും മറ്റേ മോനേ" എന്ന വിളി ഉയർന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമർശം ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പല പ്രസംഗങ്ങളും സമാനമായ രീതിയിൽ വിവാദത്തിലായിട്ടുണ്ട്.

പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ വരെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വരുമെന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിഹസിച്ച സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെയും സുപ്രീം കോടതി വക്കീലിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

Also Read: MDMA Seized: കണ്ണൂരിൽ രാസലഹരിയുമായി യുവതി പിടിയിൽ; എംഡിഎംഎ പിടികൂടി

കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച എയിംസിനായി കൂടുതൽ ജില്ലകളുടെ പേരുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ 2015 മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്നും, അത് വരുമെന്ന സത്യം ആരെയൊക്കെയോ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഭയത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു.

എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ രണ്ട് ജില്ലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ജില്ല എന്ന നിലയിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആലപ്പുഴയിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ ആയിരിക്കണമെന്നും, ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഒന്നിന് എയിംസ് നൽകുന്നതാണ് നീതിയെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

