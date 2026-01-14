കൊച്ചി: പൊതുവേദിയിൽ വീണ്ടും അധിക്ഷേപ പരാമർശവുമായി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച എയിംസ് ഉറപ്പായും വരുമെന്ന അവകാശവാദത്തിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദ പദപ്രയോഗം. ആരുടെയും പേര് എടുത്തു പറയാതെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയത്. തൃപ്പൂണിത്തുറ എൻ.എം ഹാളിൽ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച 'വികസിത തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കായ്' എന്ന യോഗത്തിനിടെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം.
എയിംസ് വിഷയത്തിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിനിടെയാണ് "കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരും മറ്റേ മോനേ" എന്ന വിളി ഉയർന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമർശം ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പല പ്രസംഗങ്ങളും സമാനമായ രീതിയിൽ വിവാദത്തിലായിട്ടുണ്ട്.
പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ വരെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വരുമെന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിഹസിച്ച സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെയും സുപ്രീം കോടതി വക്കീലിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
Also Read: MDMA Seized: കണ്ണൂരിൽ രാസലഹരിയുമായി യുവതി പിടിയിൽ; എംഡിഎംഎ പിടികൂടി
കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച എയിംസിനായി കൂടുതൽ ജില്ലകളുടെ പേരുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ 2015 മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്നും, അത് വരുമെന്ന സത്യം ആരെയൊക്കെയോ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഭയത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു.
എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ രണ്ട് ജില്ലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ജില്ല എന്ന നിലയിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആലപ്പുഴയിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ ആയിരിക്കണമെന്നും, ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഒന്നിന് എയിംസ് നൽകുന്നതാണ് നീതിയെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.