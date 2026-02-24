Vyttila Murder Case: വൈറ്റില കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ, കുടുക്കിയത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

കൊച്ചി: വൈറ്റില റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. കൊച്ചി സ്വദേശി ഷാജിയാണ് പിടിയിലായത്. കോട്ടയം സ്വദേശി സുധ ബേബിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊലപാതകത്തിന് മുൻപ് ഷാജിയും സുധയും ഒന്നിച്ചുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചതോടെയാണ് മരിച്ചത് സുധയാണെന്നും ഷാജിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനാണ് പ്രതിയെന്നാണ് വിവരം.
മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് സുധയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി 11.30ഓടെയാണ് വൈറ്റില റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്ത് നിന്നും സുധ ബേബിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
ഷാജിയും സുധയും കാറിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് സുധ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതി തിരികെ കാറിൽ കയറുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അതിൽ രക്തക്കറയും കാണാം.
രാവിലെയാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ട്രാക്കിനടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പോലീസെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് യുവതി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണല്ല മരിച്ചത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ യുവതിയുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും മുറുവുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.
