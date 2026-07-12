/YouTuber Rajan Joseph Arrest: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ച കേസ്; ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ പരാതിയിൽ യൂട്യൂബർ രാജൻ ജോസഫ് അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ചുവെന്ന കേസിൽ യൂട്യൂബർ രാജൻ ജോസഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് അടൂർ പോലീസ് രാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത്. ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ രാജൻ ജോസഫിനെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പിടികൂടിയത്.
മറ്റു ചില പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും രാജനെതിരെ കേസ് നിലവിലുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസിൽ ഇയാളുടെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ വീഡിയോകൾക്കെതിരെയാണ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ പരാതി നൽകിയത്.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്തനംതിട്ട അടൂർ പോലീസ് രാജൻ ജോസഫിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു.
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