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YouTuber Rajan Joseph Arrest: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ച കേസ്; ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ പരാതിയിൽ യൂട്യൂബർ രാജൻ ജോസഫ് അറസ്റ്റിൽ

ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം രാജൻ ജോസഫിനെതിരെ കേസെടുത്തത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 12, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:05 PM IST
YouTuber Rajan Joseph Arrest: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ച കേസ്; ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ പരാതിയിൽ യൂട്യൂബർ രാജൻ ജോസഫ് അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Police | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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