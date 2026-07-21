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  • /1000 കോടിയുടെ 12 കോടി ലഹരി ഗുളികകൾ ഡൽഹിയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു; മലയാളി സൂത്രധാരൻ ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

1000 കോടിയുടെ 12 കോടി ലഹരി ഗുളികകൾ ഡൽഹിയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു; മലയാളി സൂത്രധാരൻ ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം നൽകുന്ന ശക്തമായ വേദനസംഹാരിയാണ് ട്രാമഡോൾ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 21, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:20 AM IST
1000 കോടിയുടെ 12 കോടി ലഹരി ഗുളികകൾ ഡൽഹിയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു; മലയാളി സൂത്രധാരൻ ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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