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Abhimanyu Murder Case: അഭിമന്യു വധക്കേസ്: രഹസ്യ വിചാരണയില്ല; ഹർജി തള്ളി കോടതി

രഹസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കേസല്ല ഇതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഹർജി തള്ളി

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 22, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:52 PM IST
Abhimanyu Murder Case: അഭിമന്യു വധക്കേസ്: രഹസ്യ വിചാരണയില്ല; ഹർജി തള്ളി കോടതി
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Abhimanyu Murder Case: അഭിമന്യു വധക്കേസ്: രഹസ്യ വിചാരണയില്ല; ഹർജി തള്ളി കോടതി
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