/Abhimanyu Murder Case: അഭിമന്യു വധക്കേസ്: രഹസ്യ വിചാരണയില്ല; ഹർജി തള്ളി കോടതി

കൊച്ചി: എസ്എഫ്ഐ നേതാവായിരുന്ന അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രഹസ്യ വിചാരണ വേണമെന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം തള്ളി കോടതി. കേസിന്റെ വിചാരണ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നടത്തണമെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ഹർജി തള്ളിയത് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണനാണ്.
ഇതിനെ തടുർന് കേസിൽ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിചാരണ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ കോടതിയിൽ ആരംഭിക്കും. വിചാരണ വേളയിൽ കോടതി മുറിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കരുതെന്ന് പ്രതികൾ പ്രധാനമായും ഹർജിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുനു. എന്നാൽ വിചാരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ മൗലികമായ അവകാശമാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയും മാത്രമല്ല പ്രതികളുടെ വാദങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി ഹർജി തള്ളുകയുമായിരുന്നു. കേസിന്റെ വിചാരണ നാല് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സാക്ഷിവിസ്താരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ നിയമനടപടികളും പൂർത്തിയാക്കും എന്നാണ്.
മഹാരാജാസ് കോളജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയും എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന വട്ടവട സ്വദേശി അഭിമന്യു കോളജ് ഹോസ്റ്റലിന് സമീപംത്തുവെച്ച് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളാൽ അതിക്രൂരമായി കുത്തേറ്റു മരിച്ചത് 2018 ജൂലൈ രണ്ടിനായിരുന്നു. ചുമരെഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. കേസിൽ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് വിചാരണ നേരിടുന്നത് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, എസ്ഡിപിഐ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച പതിനാറ് പ്രതികളാണ്.
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